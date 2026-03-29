Біженка розказала, чому виїхала з безпечної країни та повернулася в Україну (відео)

Жінка на імʼя Руслана повернулася з Німеччини до України, адже не бачилася з мамою та не була в рідному Чернігові два роки.

У TikTok вона показала, як добиралася на батьківщину, аби зробити рідній людині сюрприз на день народження.

"Ми повернулись в Україну. Два роки я не була вдома і одного дня я вирішила: я більше не можу, я не хочу чекати, все. І купила білет додому. Літак до Варшави, пересадка на автобус до Києва. Перше бажання це було зʼїсти наш хот-дог. На кордоні ми зустрічаємо наше українське сонечко і душа так радіє. Я просто їду і плачу", — розповіла авторка відео.

За словами Руслани, дорога була важка, але довгоочікувана.

"Я чекаю зустрічі з мамою, яка навіть не здогадується, що ми приїдемо. Пересадка до Чернігова — і все, ми майже вдома. Заходимо додому — мама в шоці. Ми хотіли зробити сюрприз до дня народження. Мама плаче, я плачу, ми не бачилися два роки. І це, звичайно, найкращий подарунок для неї", — каже українка.

Хоча вони часто зідзвонювалися на відстані, цього було замало.

Втім, уже через тиждень Руслана знову повертається в Німеччину.

Реакція мережі

У коментарях українці наголосили, що це лише відпустка вдома, а не повернення:

"Ми повернулися, але через тиждень назад додому, в Німеччину".

"Ви не повернулись, а приїхали до мами в гості — це дві різні речі!".

"Чернігів дуже гарне місто. З поверненням вас".

"Чернігів рідненький... Я теж до мами приїхала в лютому… Сумую вже".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українець прилетів до Грузії, але його одразу затримали в аеропорту.

Жінка на імʼя Настя повернулася з США додому. Тепер вона живе на Троєщині.

Крім того, українка зізналася, що вона не змогла прийняти правила життя в Німеччині та втекла з країни.