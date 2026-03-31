Українка повернулася додому з Норвегії і дещо тут помітила: "Взагалі по-іншому"

Українка на імʼя Ліза повернулася додому з Норвегії. За три місяці вона помітила кілька суттєвих відмінностей рідної країни.

Дівчина назвала позитивні сторони, які вона бачить в Україні навіть під час війни. Своєю історію українка поділилася в Instagram.

"Я три місяці живу в Україні після Норвегії і ось три речі, які я помітила в Україні. Спойлер: ви можете зі мною не погодитися. Перше — це продукти. І мені дуже подобається, що в Україні дуже великий вибір. Якщо раптом тобі захотілось чогось солодкого, ось такий базовий мінімум ми маємо. Тому я сто відсотків ставлю 10 з 10, тому що незважаючи на ситуацію в країні, полиці реально забиті", — каже Ліза.

Другою позицією авторка відео виділяє медицину.

"І тут я хочу поговорити про наболіле. В Україні медицина дуже доступна. Це факт. Але коли заходить розмова про черги, я цього дуже не люблю. А точніше я говорю про тих людей, які не хочуть стояти в черзі і вони такі типу: "А мені тільки спитати", — зазначила дівчина.

"А по-третє. Не знаю, чи погодитеся ви зі мною чи ні. Коли ви приїжджаєте в своє рідне місто, в свою рідну країну, ви починаєте відчувати себе взагалі по-іншому. Якось живіше, яскравіше", — зізналася авторка відео.

За словами Лізи, її ментальний стан в Україні набагато кращий, ніж у Норвегії.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі подискутували щодо почутого:

"Дуже відгукується. Я повернулась з США. Медицина пункт найголовніший. Зараз в Нідерландах, і хочу жити або близько до України, або в Україні. Бо в нас більше свободи попри все".

"Обожнюю Україну, зараз в Німеччині, але тільки дома відчуваю себе живою і щасливою".

"Ви праві у всіх пунктах! І виглядаєте ви в Україні ну дуже гарно!!!".

"Чуже завжди буде чужим, не ті хати, не ті ліси, не ті річки".

