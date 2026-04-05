Украинка рассказала, сколько стоит поехать в Египет на неделю (фото)

Украинка по имени Ирина посетила Египет. Она отдыхала с любимым в столице страны Каире в течение недели, активно изучая местную культуру.

Девушка рассказала о тратах в своем Instagram (irynafulytko).

Сколько стоит отдых в Египте 2026 года

"Сколько стоила поездка из Полтавы в Каир на одну неделю? Начну с билетов. Наш маршрут состоял из четырех контрольных точек: Киев-Варшава-пересадка в Мюнхене-Каир", — начала автор видео.

Общая стоимость дороги в две стороны — 61 322 грн.

Они остановились в отеле с панорамным видом на пирамиды, спортзалом и завтраками. Он обошелся в 30 тысяч грн.

"Ели мы преимущественно в ресторанах. Один поход стоит в среднем 2000 грн на двоих. Поэтому в общем ушло 28 тысяч грн", — говорит Ирина.

Отель обошелся в 30 тысяч грн Фото: Instagram

В Каир они добирались через Варшаву и Мюнхен Фото: Instagram

На шопинг ушло более 20 тысяч грн Фото: Instagram

Еще были экскурсии: пирамиды, пустыня Сахара, музеи, местные базарчики (12 тысяч грн).

Відео дня

Шопинг (летние вещи и различные сувениры) — 24 тысячи грн.

В целом пара потратила 155 322 грн за "неделю перезагрузки".

В общем пара потратила 155 322 грн. Фото: Instagram

На Египет ушло более 150 тысяч грн Фото: Instagram

Украинка неделю отдыхала в Каире Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

"Никакие деньги мира не заменят те эмоции и воспоминания, которые у вас останутся от этого путешествия".

"Деньги на путешествия вернутся, а время — нет. Ты молодчинка".

"Я думала дороже выйдет".

"Дорого".

