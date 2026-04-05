Украинка рассказала, сколько стоит поехать в Египет на неделю (фото)
Украинка по имени Ирина посетила Египет. Она отдыхала с любимым в столице страны Каире в течение недели, активно изучая местную культуру.
Девушка рассказала о тратах в своем Instagram (irynafulytko).
Сколько стоит отдых в Египте 2026 года
"Сколько стоила поездка из Полтавы в Каир на одну неделю? Начну с билетов. Наш маршрут состоял из четырех контрольных точек: Киев-Варшава-пересадка в Мюнхене-Каир", — начала автор видео.
- Общая стоимость дороги в две стороны — 61 322 грн.
Они остановились в отеле с панорамным видом на пирамиды, спортзалом и завтраками. Он обошелся в 30 тысяч грн.
"Ели мы преимущественно в ресторанах. Один поход стоит в среднем 2000 грн на двоих. Поэтому в общем ушло 28 тысяч грн", — говорит Ирина.
Еще были экскурсии: пирамиды, пустыня Сахара, музеи, местные базарчики (12 тысяч грн).
Шопинг (летние вещи и различные сувениры) — 24 тысячи грн.
В целом пара потратила 155 322 грн за "неделю перезагрузки".
Реакция сети
В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:
- "Никакие деньги мира не заменят те эмоции и воспоминания, которые у вас останутся от этого путешествия".
- "Деньги на путешествия вернутся, а время — нет. Ты молодчинка".
- "Я думала дороже выйдет".
- "Дорого".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Алина отдыхает в Египте. Впрочем, спокойствию и уюту помешали россияне, с которыми пришлось выяснять отношения прямо на пляже.
- Женщина рассказала, что за предложением купить жилье в Италии за 1 евро скрыто много нюансов.
Кроме того, девушка по имени Александра попала в больницу на Бали из-за брюшного тифа.