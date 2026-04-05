Українка розповіла, скільки коштує поїхати в Єгипет на тиждень (фото)
Українка на імʼя Ірина відвідала Єгипет. Вона відпочивала з коханим у столиці країни Каїрі протягом тижня, активно вивчаючи місцеву культуру.
Дівчина розповіла про витрати у своєму Instagram (irynafulytko).
Скільки коштує відпочинок у Єгипті 2026
"Скільки коштувала поїздка з Полтави в Каїр на один тиждень? Почну з квитків. Наш маршрут складався з чотирьох контрольних точок: Київ-Варшава-пересадка в Мюнхені-Каїр", — почала авторка відео.
- Загальна вартість дороги в дві сторони — 61 322 грн.
Вони зупинилися в готелі з панорамним видом на піраміди, спортзалом та сніданками. Він обійшовся в 30 тисяч грн.
"Їли ми переважно в ресторанах. Один похід коштує в середньому 2000 грн на двох. Тож в загальному пішло 28 тисяч грн", — каже Ірина.
Ще були екскурсії: піраміди, пустеля Сахара, музеї, місцеві базарчики (12 тисяч грн).
Шопінг (літні речі та різні сувеніри) — 24 тисячі грн.
Загалом пара витратила 155 322 грн за "тиждень перезавантаження".
Реакція мережі
У коментарях українці подискутували щодо почутого:
- "Ніякі гроші світу не замінять ті емоції та спогади, які у вас залишаться від цієї подорожі".
- "Гроші на подорожі повернуться, а час — ні. Ти молодчинка".
- "Я думала дорожче вийде".
- "Дорого".
