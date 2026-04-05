Українка розповіла, скільки коштує поїхати в Єгипет на тиждень (фото)

Українка на імʼя Ірина відвідала Єгипет. Вона відпочивала з коханим у столиці країни Каїрі протягом тижня, активно вивчаючи місцеву культуру.

Дівчина розповіла про витрати у своєму Instagram (irynafulytko).

Скільки коштує відпочинок у Єгипті 2026

"Скільки коштувала поїздка з Полтави в Каїр на один тиждень? Почну з квитків. Наш маршрут складався з чотирьох контрольних точок: Київ-Варшава-пересадка в Мюнхені-Каїр", — почала авторка відео.

Загальна вартість дороги в дві сторони — 61 322 грн.

Вони зупинилися в готелі з панорамним видом на піраміди, спортзалом та сніданками. Він обійшовся в 30 тисяч грн.

"Їли ми переважно в ресторанах. Один похід коштує в середньому 2000 грн на двох. Тож в загальному пішло 28 тисяч грн", — каже Ірина.

Готель обійшовся в 30 тисяч грн Фото: Instagram

До Каїра вони добиралися через Варшаву та Мюнхен Фото: Instagram

На шопінг пішло понад 20 тисяч грн Фото: Instagram

Ще були екскурсії: піраміди, пустеля Сахара, музеї, місцеві базарчики (12 тисяч грн).

Відео дня

Шопінг (літні речі та різні сувеніри) — 24 тисячі грн.

Загалом пара витратила 155 322 грн за "тиждень перезавантаження".

Загалом пара витратила 155 322 грн Фото: Instagram

На Єгипет пішло понад 150 тисяч грн Фото: Instagram

Українка тиждень відпочивала в Каїрі Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

"Ніякі гроші світу не замінять ті емоції та спогади, які у вас залишаться від цієї подорожі".

"Гроші на подорожі повернуться, а час — ні. Ти молодчинка".

"Я думала дорожче вийде".

"Дорого".

