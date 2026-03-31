Українка посварилася з росіянами на пляжі в Єгипті: "Сказала все, що я думала"

Українка на імʼя Аліна відпочиває в Єгипті. Втім, спокою та затишку завадили громадяни РФ, з якими довелося зʼясовувати стосунки прямо на пляжі.

Аліна розповіла, що в день, коли було сонячно, відпочинок зіпсували інші відвідувачі пляжу. В Instagram жінка розповіла, що ж сталося.

Українка посварилася з росіянами на пляжі

"Сьогоднішня моя сторіс не про погоду, бо погода сьогодні в нас нарешті чудова, сонячна. А про г**норотих. З самого ранку я мала неприємну сутичку з представниками сусіднього народу. На обличчях, звісно, було написано, хто звідки. Але коли вона відкрила вже свого чорного рота і вирішила по їхній традиції окуповувати територію на пляжі, де вже відпочивали мої діти, я вже не стерпіла і сказала все, що я думала", — розповіла авторка відео.

"Звісно, з її гнилого рота лилося, що весь світ вже ненавидить Україну. Цікаво, де це вона побачила? Прочитала чи подивилась, можливо, у забороненому на болотах YouTube чи Telegram-каналах", — додала Аліна.

Українка в Єгипті Фото: Instagram

Ба більше, росіянка почала кривляти українську мову, коли авторка відео розмовляла зі своєю дитиною.

"Просто одні емоції, щоб не казати матюки. Терпіння закінчується там, де зʼявляються вони", — зазначила українка.

Українка в Єгипті посварилася з росіянами Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутої ситуації:

"Не знаю, не відпочивала з початку повномасштабного вторгнення".

"Якщо ще раз відкриє рот про Україну, то скажіть, що сподіваєтесь вона плаває швидше за минулорічного туриста".

"Акулу їй в морі".

"Знаючи свій характер, вона б наїлася піску і пішла б за їхнім кораблем".

