Чоловік назвав ціну відпочинку в Буковелі за два дні: "Це багато" (фото)

Українець звозив маму в Буковель на початку весни 2026 року. Це був подарунок для жінки на день народження.

У TikTok він показав, куди ходили та скільки потратили грошей за два дні в українських Карпатах.

Українець про ціни в Буковелі

"Скільки коштував бюджений відпочинок у Буковелі на двох? Ми з мамою поїхали туди з Києва на два дні, і я вирішив порахувати всі витрати. Дорога автобусом Київ — Буковель — Київ обійшлася в 5 200 гривень", — розповів автор відео.

314 грн коштував перекус.

"Готель я спеціально обрав зі SPA. За дві ночі на двох зі сніданками він коштував 10 508 грн", — розповів українець.

Плюс півтори тисячі за раннє поселення та сніданки в перший день.

"Ця поїздка була подарунком мамі на день народження. Тому хотілось, щоб вона відволіклася і не мала жодних турбот. Ми не ходили тут по закладах, тому на цьому вдалося зекономити", — додав автор ролика.

Відео дня

Українець звозив маму в Буковель Фото: Instagram

Українець звозив маму в Буковель Фото: Instagram

Українець звозив маму в Буковель Фото: Instagram

У супермаркеті вони витратили понад півтори тисячі гривень.

З розваг: піднімалися на оглядовому витязі та ходили в "Гуцул Ленд" (1450 грн).

Сувеніри — 425 грн.

"Загалом за два дні вийшло 21 026 грн. Як думаєте, це багато чи мало?" — запитав киянин.

Сніданки в Буковелі Фото: Instagram

Буковель Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі хвалять автора відео за такий подарунок мамі:

"Ти за такі гроші злітав би у Єгипет на два дні за двох!".

"Так приємно, що ви з мамою. Аж на душі тепло стало".

"Це багато, зовсім не бюджетний".

"Ви великий молодець, що зробили мамі такий подарунок".

"Я за 25 -30 тис 4 дні з катанням".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська пара приїхала до японського містечка Нісеко, щоб покататися на сноубордах.

Пара приїхала на відпочинок до Буковелю на початку 2026 року. За катання на лижах і не тільки вони заплатили 50 тисяч гривень.

Крім того, чемпіон Європи з ММА відвідав Буковель на початку 2026 року. Загальна ціна його відпочинку на двох сягнула понад 70 тисяч гривень.