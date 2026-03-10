Чоловік назвав ціну відпочинку в Буковелі за два дні: "Це багато" (фото)
Українець звозив маму в Буковель на початку весни 2026 року. Це був подарунок для жінки на день народження.
У TikTok він показав, куди ходили та скільки потратили грошей за два дні в українських Карпатах.
Українець про ціни в Буковелі
"Скільки коштував бюджений відпочинок у Буковелі на двох? Ми з мамою поїхали туди з Києва на два дні, і я вирішив порахувати всі витрати. Дорога автобусом Київ — Буковель — Київ обійшлася в 5 200 гривень", — розповів автор відео.
314 грн коштував перекус.
"Готель я спеціально обрав зі SPA. За дві ночі на двох зі сніданками він коштував 10 508 грн", — розповів українець.
Плюс півтори тисячі за раннє поселення та сніданки в перший день.
"Ця поїздка була подарунком мамі на день народження. Тому хотілось, щоб вона відволіклася і не мала жодних турбот. Ми не ходили тут по закладах, тому на цьому вдалося зекономити", — додав автор ролика.
У супермаркеті вони витратили понад півтори тисячі гривень.
З розваг: піднімалися на оглядовому витязі та ходили в "Гуцул Ленд" (1450 грн).
Сувеніри — 425 грн.
"Загалом за два дні вийшло 21 026 грн. Як думаєте, це багато чи мало?" — запитав киянин.
Реакція мережі
У коментарях користувачі хвалять автора відео за такий подарунок мамі:
- "Ти за такі гроші злітав би у Єгипет на два дні за двох!".
- "Так приємно, що ви з мамою. Аж на душі тепло стало".
- "Це багато, зовсім не бюджетний".
- "Ви великий молодець, що зробили мамі такий подарунок".
- "Я за 25 -30 тис 4 дні з катанням".
