Українець здивував цінами в Буковелі у 2026 році (фото)

Пара приїхала на відпочинок до Буковелю на початку 2026 року. За катання на лижах та перебування в засніжених горах вони заплатили 50 тисяч гривень.

Чоловік в Instagram розповів, на що саме витратив гроші. Вони жили у двох різних готелях та каталися майже три дні.

Відпочинок у Буковелі: ціни у 2026

"В скільки нам обійшовся відпочинок в Буковелі у 2026? Почнемо з головного: скі-паси. Усього в Буковелі ми були чотири дні, але каталися лише три. Два повні дні і пів дня. І загалом за скі-паси плюс страхування ми заплатили 11 740 грн. Також сюди треба обовʼязково додати оренду лижного спорядження", — розповів автор відео.

На це пішло ще 4 тисячі грн.

На харчування, а саме обіди та вечері (сніданки були у вартості готелів) пішло близько 11 тисяч грн.

На харчування пішло понад 11 тисяч грн Фото: Instagram

Відпочинок у Буковелі Фото: Instagram

Відпочинок у Буковелі обійшовся в 50 тисяч грн Фото: Instagram

"Ще треба обовʼязково рахувати парковки, адже безкоштовно в Буковелі ви можете стати хіба що на паркінгу готелю. За три дні, поки ми каталися, це 1500 грн. І останній день, поки гуляли, ще 150", — зазначив українець.

Проживання: на перші дві ночі пара зупинилася в готелі зі сніданками та SPA. За це заплатили 9600 грн.

Наступні дві ночі пара жила в іншому готелі за 16 тисяч грн.

"А тепер рахуємо. То ж, за 4 дні катання, проживання та харчування ми заплатили рівно 50 тисяч гривень на двох", — резюмував автор ролика.

Зима в Буковелі Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці здивувалися названими цінами:

"Я поїхав в Андорру".

"Я за таку суму 9 днів катав, на двох".

