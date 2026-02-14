Була істерика: біженка розповіла, чому втікала з Іспанії в Україну

Українка на імʼя Влада втікала з Іспанії три роки тому. Вона переїхала до сонячної країни з батьками у 2023 році, але через 4 місяці вирішила повернутися в Україну.

Дівчина каже, що її стосунки з Іспанією "такі ж пристрастні, як і ця країна". У своєму Instagram українка поділилася історією переїздів.

Чому українка тікала з Іспанії

"Я обожнюю її, людей тут, атмосферу тотального проживання кожного моменту життя. Але три роки тому я втікала з цієї країни", — зізнається Влада.

В той момент дівчина не хотіла помічати в Іспанії щось добре. В Україні, за її словами, все було краще — люди, звичний ритм, стиль та правила життя, хороший сервіс, швидкий розвиток всіх сфер і швидкий темп життя.

Два роки в Україні вона насолоджувалася від того, що живе вдома, що все так "звично і розвинуто". Втім, згодом почала ненавидіти життя там.

Українка Влада живе в Іспанії Фото: Instagram

Боялася бути в Україні

"Я поїхала до батьків "на канікули" на місяць і повернулася розбитою. З місця, в якому тече життя, в якому люди не бояться прокинутись чи не прокинутись від вибуху, в якому звук літака, салюта чи мопеда нікого не лякає, я повернулася в країну, де все не розслаблено. Де з кордону і чим ближче до Одеси, де ми жили, тим більше я боялася кожного шороху", — пригадує авторка відео.

За словами Влади, її з початку великої війни і до повернення в Одесу на початку літа 2025 року "не накривало" так під час тривог, як той раз.

"Істерика від страху за життя і постійні спогади про ту частину світу за кордонами, де люди не знають, що таке війна", — зізнається українка, яка тоді відчула страх і ненависть до того, що відбувається в країні.

Зокрема, у Влади було відчуття безсилля, що вона не може виїхати, бо 2 роки тому повернулася зокрема через кохання до людини.

Влада повернулася в Іспанію у 2025 році Фото: Instagram

І після ухвалення закону про те, що чоловіки до 22 років можуть виїжджати, вони з хлопцем за один день "зібрали речі в коробки" і виїхали в Молдову.

"Звідти в Іспанію. І от ми тут 5 місяців. І це найкраща країна з тих, в яких я встигла пожити", — зізналася авторка ролика.

