Была истерика: беженка рассказала, почему убегала из Испании в Украину

Украинка по имени Влада бежала из Испании три года назад. Она переехала в солнечную страну с родителями в 2023 году, но через 4 месяца решила вернуться в Украину.

Девушка говорит, что ее отношения с Испанией "такие же страстные, как и эта страна". В своем Instagram украинка поделилась историей переездов.

Почему украинка бежала из Испании

"Я обожаю ее, людей здесь, атмосферу тотального проживания каждого момента жизни. Но три года назад я сбегала из этой страны", — признается Влада.

В тот момент девушка не хотела замечать в Испании что-то хорошее. В Украине, по ее словам, все было лучше — люди, привычный ритм, стиль и правила жизни, хороший сервис, быстрое развитие всех сфер и быстрый темп жизни.

Два года в Украине она наслаждалась от того, что живет дома, что все так "привычно и развито". Впрочем, впоследствии начала ненавидеть жизнь там.

Украинка Влада живет в Испании Фото: Instagram

Боялась быть в Украине

"Я поехала к родителям "на каникулы" на месяц и вернулась разбитой. Из места, в котором течет жизнь, в котором люди не боятся проснуться или не проснуться от взрыва, в котором звук самолета, салюта или мопеда никого не пугает, я вернулась в страну, где все не расслаблено. Где с границы и чем ближе к Одессе, где мы жили, тем больше я боялась каждого шороха", — вспоминает автор видео.

По словам Влады, ее с начала большой войны и до возвращения в Одессу в начале лета 2025 года "не накрывало" так во время тревог, как тот раз.

"Истерика от страха за жизнь и постоянные воспоминания о той части мира за границами, где люди не знают, что такое война", — признается украинка, которая тогда почувствовала страх и ненависть к происходящему в стране.

В частности, у Влады было ощущение бессилия, что она не может уехать, потому что 2 года назад вернулась в частности из-за любви к человеку.

Власть вернулась в Испанию в 2025 году Фото: Instagram

И после принятия закона о том, что мужчины до 22 лет могут выезжать, они с парнем за один день "собрали вещи в коробки" и уехали в Молдову.

"Оттуда в Испанию. И вот мы здесь 5 месяцев. И это лучшая страна из тех, в которых я успела пожить", — призналась автор ролика.

