Украинка рассказала, как убегала из роддома в Чехии: "Страшный сон" (фото)

Украинка рассказала о неприятном опыте родов в Чехии. Она отметила, что это только ее опыт, однако он заставил значительно нервничать.

В своем TikTok женщина призналась, как прошло рождение ее ребенка за границей.

Украинка убегала из роддома в Чехии

"Мы убегали из роддома в Чехии. Да, это правда. Когда нас выписали, мы собрались за 10 минут и наконец-то поехали домой. Эта история лишь мой опыт рождения ребенка в Чехии, где все далеко не идеально. У меня не было теплой ванны, потому что не успели, не было эпидуралки, потому что не успели. Не всегда было приятное отношение, потому что не знаю почему, и не было профессионального разъяснения всего, что будет происходить", — рассказала украинка.

Женщина рожала 12 часов, однако врачи были рядом с ней только 3 часа из этого времени.

Відео дня

"А врач, с которым я должна была рожать, вообще не успел на роды. Кстати, он на утро, увидев меня, подумал, что у меня аллергия, с такими потрескавшимися сосудами", — вспомнила автор видео.

Украинка рожала в Чехии Фото: TikTok

Ее сын родился с помощью вакуума, который врач не мог отцепить от его головы еще где-то с полминуты.

"Ребенок не плакал. По Ангару было 6. Ему отсасывали слизь. И 10 минут ждали, пока он просто стонал. Это был мой страшный сон, который отнял у меня, пожалуй, 10 лет из моей жизни. Но он у нас сильный", — рассказала украинка.

Потом ребенку стало легче и его на ночь оставили в специальной комнате.

Украинка рожала в Чехии Фото: TikTok

Украинка рожала в Чехии Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом:

"Я вам верю, к сожалению, и мы столкнулись с медициной в Чехии (скажу только что на поготовне сказали что если будет умирать то вызовите скорую). У меня виза чешская рабочая ... если что".

"Смешно. Вы думаете, с вами должен был быть весь персонал все 12 часов? Также рожала две недели назад, 16 часов и врачи сходятся, когда уже есть активная фаза потуг, и открытие хотя бы 8 см".

"Рожала в Праге в больнице Apolinář и это лучший выбор, который я сделала".

"Моя дочь будет рожать в Чехии. Есть уроки с упражнениями, есть занятия подготовки. Была экскурсия по роддому. Ну это действительно, только ваш случай".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Женщина, которая после начала полномасштабного вторжения переехала из Харькова в Магдебург, рассказала, что жизнь в сегодняшней Украине превратилась в "тотальный кошмар".

Арина Фирсова, которая переехала в Варшаву, попала в скандал после неоднозначных высказываний о небольшом городке на западе Украины — Червоноград.

Кроме того, украинка купила дом в Италии, но оказалось, что она — не единственная владелица недвижимости.