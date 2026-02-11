Українка розказала, як тікала з пологового в Чехії: "Страшний сон" (фото)

Українка розповіла про неприємний досвід пологів у Чехії. Вона наголосила, що це лише її досвід, проте він змусив значно нервувати.

У своєму TikTok жінка зізналася, як пройшло народження її дитини за кордоном.

Українка тікала з пологового в Чехії

"Ми тікали з пологового в Чехії. Так, це правда. Коли нас виписали, ми зібралися за 10 хвилин і нарешті поїхали додому. Ця історія лише мій досвід народження дитини в Чехії, де все далеко не ідеально. В мене не було теплої ванни, бо не встигли, не було епідуралки, бо не встигли. Не завжди було приємне відношення, бо не знаю чому, і не було професійного розʼяснення всього, що буде відбуватися", — розповіла українка.

Жінка народжувала 12 годин, проте лікарі були поруч з нею лише 3 години з цього часу.

"А лікар, з яким я мала народжувати, взагалі не встиг на пологи. До речі, він на ранок, побачивши мене, подумав, що в мене алергія, з такими потрісканими судинами", — пригадала авторка відео.

Відео дня

Українка народжувала в Чехії Фото: TikTok

Її син народився за допомогою вакууму, який лікар не міг відчепити від його голови ще десь з пів хвилини.

"Дитина не плакала. По Ангар мав 6. Йому відсмоктували слиз. І 10 хвилин чекали, поки він просто стогнав. Це був мій страшний сон, який відняв у мене, мабуть, 10 років з мого життя. Але він в нас сильний", — розповіла українка.

Потім дитині стало легше і її на ніч залишили в спеціальній кімнаті.

Українка народжувала в Чехії Фото: TikTok

Українка народжувала в Чехії Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом:

"Я вам вірю, на жаль, і ми зіткнулися з медициною в Чехії (скажу тільки що на поготовні сказали що як помиратимеме то визвіть швидку). В мене віза чеська робоча…якщо що".

"Смішно. Ви думаєте, з вами мав бути весь персонал всі 12 годин? Також народжувала два тижні тому, 16 годин і лікарі сходяться, коли вже є активна фаза потугів, і відкриття хоча б 8 см".

"Народжувала в Празі в лікарні Apolinář і це найкращий вибір, який я зробила".

"Моя донька буде народжувати в Чехії. Є уроки з вправами, є заняття підготовки. Була екскурсія по пологовому. Ну це дійсно, тільки ваш випадок".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жінка, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова у Маґдебурґ, розповіла, що життя в сьогоднішній Україні перетворилось на "тотальний кошмар".

Аріна Фірсова, яка переїхала у Варшаву, потрапила у скандал після неоднозначних висловлювань про невеличке містечко на заході України — Червоноград.

Крім того, українка купила будинок в Італії, але виявилося, що вона — не єдина власниця нерухомості.