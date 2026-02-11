Українка розказала, як тікала з пологового в Чехії: "Страшний сон" (фото)
Українка розповіла про неприємний досвід пологів у Чехії. Вона наголосила, що це лише її досвід, проте він змусив значно нервувати.
У своєму TikTok жінка зізналася, як пройшло народження її дитини за кордоном.
Українка тікала з пологового в Чехії
"Ми тікали з пологового в Чехії. Так, це правда. Коли нас виписали, ми зібралися за 10 хвилин і нарешті поїхали додому. Ця історія лише мій досвід народження дитини в Чехії, де все далеко не ідеально. В мене не було теплої ванни, бо не встигли, не було епідуралки, бо не встигли. Не завжди було приємне відношення, бо не знаю чому, і не було професійного розʼяснення всього, що буде відбуватися", — розповіла українка.
Жінка народжувала 12 годин, проте лікарі були поруч з нею лише 3 години з цього часу.
"А лікар, з яким я мала народжувати, взагалі не встиг на пологи. До речі, він на ранок, побачивши мене, подумав, що в мене алергія, з такими потрісканими судинами", — пригадала авторка відео.
Її син народився за допомогою вакууму, який лікар не міг відчепити від його голови ще десь з пів хвилини.
"Дитина не плакала. По Ангар мав 6. Йому відсмоктували слиз. І 10 хвилин чекали, поки він просто стогнав. Це був мій страшний сон, який відняв у мене, мабуть, 10 років з мого життя. Але він в нас сильний", — розповіла українка.
Потім дитині стало легше і її на ніч залишили в спеціальній кімнаті.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїм досвідом:
- "Я вам вірю, на жаль, і ми зіткнулися з медициною в Чехії (скажу тільки що на поготовні сказали що як помиратимеме то визвіть швидку). В мене віза чеська робоча…якщо що".
- "Смішно. Ви думаєте, з вами мав бути весь персонал всі 12 годин? Також народжувала два тижні тому, 16 годин і лікарі сходяться, коли вже є активна фаза потугів, і відкриття хоча б 8 см".
- "Народжувала в Празі в лікарні Apolinář і це найкращий вибір, який я зробила".
- "Моя донька буде народжувати в Чехії. Є уроки з вправами, є заняття підготовки. Була екскурсія по пологовому. Ну це дійсно, тільки ваш випадок".
