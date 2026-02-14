Майже, як у Буковелі: українка розповіла, скільки коштує відпочинок на Драгобраті (фото)
Пара приїхала відпочивати на Драгобраті, а 5 днів перебування в засніжених Карпатах обійшлися їм у близько 65 тисяч гривень.
У своєму Instagram дівчина розповіла детально, скільки грошей пішло і на що. Вони вважають, що це було того варто.
Відпочинок на Драгобраті: ціни у 2026 році
"Кажуть, у Буковелі можна залишити печінку або Ланос. Давайте рахувати, скільки ми залишили в Драгобраті", — сказала авторка відео.
Вони добиралися потягом з Києва до Ясіні.
"Купівля квитків був ще той квест. І майже в останній день я урвала нам квитки в обидві сторони, які обійшлися нам в 9 тисяч грн, три з яких ми переплатили перекупу", — зізналася дівчина.
За таксі бізнес-класу, яке доставило пару з Ясіні до Драгобрату, вони заплатили 1600 грн в обидві сторони.
За затишний готель з ігровою кімнатою вони віддали 18 тисяч грн (зі сніданками).
"Також ви окремо можете забронювати тут сауну чи чан. І це ще мінув 3600, бо ми орендували декілька разів", — сказала авторка ролика.
За обіди та вечері довелося викласти ще близько 17 тисяч грн.
"Якщо ви приїхали кататися, то маєте платити за скі-пас. За дві особи ми віддали 9200. Але це враховуючи те, що погодні умови не завжди були хороші", — зазначила дівчина.
Оренда спорядження — 5500 грн.
"Тому загальна сума близько 65 тисяч грн. І ми вважаємо, що воно того варте", — резюмувала дівчина.
Реакція мережі
У коментарях українці почали дискутувати з приводу почутих цін:
- "Ну мопед точно залишили".
- "Готель, на мій погляд, дуже дорогий, Ми жили в Довбуші, за добу 2000 грн з особи (сніданок+вечеря+безлімітний басейн з джакузі, що чудово замінив чан)".
- "Найбільше дивує Укрзалізниця".
