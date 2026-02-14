Майже, як у Буковелі: українка розповіла, скільки коштує відпочинок на Драгобраті (фото)

Пара приїхала відпочивати на Драгобраті, а 5 днів перебування в засніжених Карпатах обійшлися їм у близько 65 тисяч гривень.

У своєму Instagram дівчина розповіла детально, скільки грошей пішло і на що. Вони вважають, що це було того варто.

Відпочинок на Драгобраті: ціни у 2026 році

"Кажуть, у Буковелі можна залишити печінку або Ланос. Давайте рахувати, скільки ми залишили в Драгобраті", — сказала авторка відео.

Вони добиралися потягом з Києва до Ясіні.

"Купівля квитків був ще той квест. І майже в останній день я урвала нам квитки в обидві сторони, які обійшлися нам в 9 тисяч грн, три з яких ми переплатили перекупу", — зізналася дівчина.

За квитки пара віддала 9 тисяч гривень Фото: Instagram

За таксі бізнес-класу, яке доставило пару з Ясіні до Драгобрату, вони заплатили 1600 грн в обидві сторони.

За затишний готель з ігровою кімнатою вони віддали 18 тисяч грн (зі сніданками).

За готель заплатили 18 тисяч гривень Фото: Instagram

"Також ви окремо можете забронювати тут сауну чи чан. І це ще мінув 3600, бо ми орендували декілька разів", — сказала авторка ролика.

За обіди та вечері довелося викласти ще близько 17 тисяч грн.

"Якщо ви приїхали кататися, то маєте платити за скі-пас. За дві особи ми віддали 9200. Але це враховуючи те, що погодні умови не завжди були хороші", — зазначила дівчина.

Оренда спорядження — 5500 грн.

"Тому загальна сума близько 65 тисяч грн. І ми вважаємо, що воно того варте", — резюмувала дівчина.

Відпочинок на Драгобраті обійшовся в понад 60 тисяч гривень Фото: Instagram

Драгобрат Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці почали дискутувати з приводу почутих цін:

"Ну мопед точно залишили".

"Готель, на мій погляд, дуже дорогий, Ми жили в Довбуші, за добу 2000 грн з особи (сніданок+вечеря+безлімітний басейн з джакузі, що чудово замінив чан)".

"Найбільше дивує Укрзалізниця".

