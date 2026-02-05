Стиль життя Куди поїхати на відпочинок
Майже 140 000 гривень: українець здивував цінами в Буковелі (фото)
Українець відвідав Буковель на початку 2026 року. Він зізнався, на що саме витратив близько 140 тисяч гривень під час поїздки в засніжені гори.
В Instagram хлопець поділився відео своєї подорожі на двох до гірськолижного курорту.
Скільки коштує поїздка в Буковель у 2026 році
"Рахую усі витрати та знову офігіваю від суми", — підписав відео українець.
За словами автора ролика, варто було би їхати до Буковелю своєю машиною, проте він вирішив таки потягом.
- Спальний вагон "Укрзалізниці" — 2 квитки за 3700 грн.
- Таксі з вокзалу — 900 грн.
- Найбільшою витратою стали 7 днів у готелі — 88 700 грн.
- Скі-паси — 2 тисячі на весь день або 800 грн за вечірнє катання (в автора відео за 5 днів вийшло 7 тисяч грн).
- Спорядження категорії А — 4 тисячі грн.
- На їжу в цілому пішло 13 тисяч грн.
- На доставку із супермаркету — 4 тисячі грн.
"А в підсумку отримуємо 139 200 грн на двох", — резюмував автор відео.
Реакція мережі
У коментарях користувачі порадили їхати на Драгобрат та поцікавилися, чи не підчепив автор ролика ротавірус:
- "Скільки коштує ротавірус в Буковелі. Вже 5-ий день пішов".
- "Нада їхати на Драгобрат".
- "Чому воду береш?".
