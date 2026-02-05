Підтримайте нас RU
Стиль життя Куди поїхати на відпочинок

Майже 140 000 гривень: українець здивував цінами в Буковелі (фото)

українець розповів, що відпочинок у буковелі обійшовся йому в понад 130 тисяч грн
Відпочинок у Буковелі | Фото: колаж Фокус

Українець відвідав Буковель на початку 2026 року. Він зізнався, на що саме витратив близько 140 тисяч гривень під час поїздки в засніжені гори.

В Instagram хлопець поділився відео своєї подорожі на двох до гірськолижного курорту.

Скільки коштує поїздка в Буковель у 2026 році

"Рахую усі витрати та знову офігіваю від суми", — підписав відео українець.

За словами автора ролика, варто було би їхати до Буковелю своєю машиною, проте він вирішив таки потягом.

  • Спальний вагон "Укрзалізниці" — 2 квитки за 3700 грн.
  • Таксі з вокзалу — 900 грн.
буковель
Таксі з вокзалу обійшлося в 900 гривень
Фото: Instagram
  • Найбільшою витратою стали 7 днів у готелі — 88 700 грн.
  • Скі-паси — 2 тисячі на весь день або 800 грн за вечірнє катання (в автора відео за 5 днів вийшло 7 тисяч грн).
  • Спорядження категорії А — 4 тисячі грн.
Готель у Буковелі
Готель у Буковелі
Фото: Instagram
  • На їжу в цілому пішло 13 тисяч грн.
  • На доставку із супермаркету — 4 тисячі грн.
"А в підсумку отримуємо 139 200 грн на двох", — резюмував автор відео.

Українець відпочив у Буковелі
Українець відпочив у Буковелі
Фото: Instagram
буковель
Продукти з супермаркету
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі порадили їхати на Драгобрат та поцікавилися, чи не підчепив автор ролика ротавірус:

  • "Скільки коштує ротавірус в Буковелі. Вже 5-ий день пішов".
  • "Нада їхати на Драгобрат".
  • "Чому воду береш?".

