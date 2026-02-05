Майже 140 000 гривень: українець здивував цінами в Буковелі (фото)

Українець відвідав Буковель на початку 2026 року. Він зізнався, на що саме витратив близько 140 тисяч гривень під час поїздки в засніжені гори.

В Instagram хлопець поділився відео своєї подорожі на двох до гірськолижного курорту.

Скільки коштує поїздка в Буковель у 2026 році

"Рахую усі витрати та знову офігіваю від суми", — підписав відео українець.

За словами автора ролика, варто було би їхати до Буковелю своєю машиною, проте він вирішив таки потягом.

Спальний вагон "Укрзалізниці" — 2 квитки за 3700 грн.

Таксі з вокзалу — 900 грн.

Таксі з вокзалу обійшлося в 900 гривень Фото: Instagram

Найбільшою витратою стали 7 днів у готелі — 88 700 грн.

Скі-паси — 2 тисячі на весь день або 800 грн за вечірнє катання (в автора відео за 5 днів вийшло 7 тисяч грн ).

). Спорядження категорії А — 4 тисячі грн.

Готель у Буковелі Фото: Instagram

На їжу в цілому пішло 13 тисяч грн.

На доставку із супермаркету — 4 тисячі грн.

Відео дня

"А в підсумку отримуємо 139 200 грн на двох", — резюмував автор відео.

Українець відпочив у Буковелі Фото: Instagram

Продукти з супермаркету Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі порадили їхати на Драгобрат та поцікавилися, чи не підчепив автор ролика ротавірус:

"Скільки коштує ротавірус в Буковелі. Вже 5-ий день пішов".

"Нада їхати на Драгобрат".

"Чому воду береш?".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Чемпіон Європи з ММА Мілан Ніколенко відвідав Буковель на початку 2026 року. Загальна ціна його відпочинку на двох сягнула понад 70 тисяч гривень.

Невелике волинське село стало улюбленим місцем зимового дозвілля напротивагу Буковелю.

Крім того, українка розкрила ціни в Буковелі на початку 2026 року, чим здивувала мережу.