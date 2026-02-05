Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Куда поехать на отдых

Почти 140 000 гривен: украинец удивил ценами в Буковеле (фото)

украинец рассказал, что отдых в буковеле обошелся ему в более 130 тысяч грн
Отдых в Буковеле | Фото: коллаж Фокус

Украинец посетил Буковель в начале 2026 года. Он признался, на что именно потратил около 140 тысяч гривен во время поездки в заснеженные горы.

В Instagram парень поделился видео своего путешествия на двоих на горнолыжный курорт.

Сколько стоит поездка в Буковель в 2026 году

"Считаю все расходы и снова офигеваю от суммы", — подписал видео украинец.

По словам автора ролика, стоило бы ехать в Буковель своей машиной, однако он решил таки поездом.

  • Спальный вагон "Укрзализныци" — 2 билета за 3700 грн.
  • Такси с вокзала — 900 грн.
буковель
Такси с вокзала обошлось в 900 гривен
Фото: Instagram
  • Самой большой тратой стали 7 дней в отеле — 88 700 грн.
  • Ски-пассы — 2 тысячи на весь день или 800 грн за вечернее катание (у автора видео за 5 дней получилось 7 тысяч грн).
  • Снаряжение категории А — 4 тысячи грн.
Отель в Буковеле
Отель в Буковеле
Фото: Instagram
  • На еду в целом ушло 13 тысяч грн.
  • На доставку из супермаркета — 4 тысячи грн.
Відео дня

"А в итоге получаем 139 200 грн на двоих", — резюмировал автор видео.

Украинец отдохнул в Буковеле
Украинец отдохнул в Буковеле
Фото: Instagram
буковель
Продукты из супермаркета
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи посоветовали ехать на Драгобрат и поинтересовались, не подцепил ли автор ролика ротавирус:

  • "Сколько стоит ротавирус в Буковеле. Уже 5-ый день пошел".
  • "Нада ехать на Драгобрат".
  • "Почему воду берешь?".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинка раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года, чем удивила сеть.