Почти 140 000 гривен: украинец удивил ценами в Буковеле (фото)

Украинец посетил Буковель в начале 2026 года. Он признался, на что именно потратил около 140 тысяч гривен во время поездки в заснеженные горы.

В Instagram парень поделился видео своего путешествия на двоих на горнолыжный курорт.

Сколько стоит поездка в Буковель в 2026 году

"Считаю все расходы и снова офигеваю от суммы", — подписал видео украинец.

По словам автора ролика, стоило бы ехать в Буковель своей машиной, однако он решил таки поездом.

Спальный вагон "Укрзализныци" — 2 билета за 3700 грн.

Такси с вокзала — 900 грн.

Такси с вокзала обошлось в 900 гривен

Самой большой тратой стали 7 дней в отеле — 88 700 грн.

Ски-пассы — 2 тысячи на весь день или 800 грн за вечернее катание (у автора видео за 5 дней получилось 7 тысяч грн ).

). Снаряжение категории А — 4 тысячи грн.



На еду в целом ушло 13 тысяч грн.

На доставку из супермаркета — 4 тысячи грн.

"А в итоге получаем 139 200 грн на двоих", — резюмировал автор видео.





Реакция сети

В комментариях пользователи посоветовали ехать на Драгобрат и поинтересовались, не подцепил ли автор ролика ротавирус:

"Сколько стоит ротавирус в Буковеле. Уже 5-ый день пошел".

"Нада ехать на Драгобрат".

"Почему воду берешь?".

