Стиль жизни Куда поехать на отдых
Почти 140 000 гривен: украинец удивил ценами в Буковеле (фото)
Украинец посетил Буковель в начале 2026 года. Он признался, на что именно потратил около 140 тысяч гривен во время поездки в заснеженные горы.
В Instagram парень поделился видео своего путешествия на двоих на горнолыжный курорт.
Сколько стоит поездка в Буковель в 2026 году
"Считаю все расходы и снова офигеваю от суммы", — подписал видео украинец.
По словам автора ролика, стоило бы ехать в Буковель своей машиной, однако он решил таки поездом.
- Спальный вагон "Укрзализныци" — 2 билета за 3700 грн.
- Такси с вокзала — 900 грн.
- Самой большой тратой стали 7 дней в отеле — 88 700 грн.
- Ски-пассы — 2 тысячи на весь день или 800 грн за вечернее катание (у автора видео за 5 дней получилось 7 тысяч грн).
- Снаряжение категории А — 4 тысячи грн.
- На еду в целом ушло 13 тысяч грн.
- На доставку из супермаркета — 4 тысячи грн.
Відео дня
"А в итоге получаем 139 200 грн на двоих", — резюмировал автор видео.
Реакция сети
В комментариях пользователи посоветовали ехать на Драгобрат и поинтересовались, не подцепил ли автор ролика ротавирус:
- "Сколько стоит ротавирус в Буковеле. Уже 5-ый день пошел".
- "Нада ехать на Драгобрат".
- "Почему воду берешь?".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Чемпион Европы по ММА Милан Николенко посетил Буковель в начале 2026 года. Общая цена его отдыха на двоих достигла более 70 тысяч гривен.
- Небольшое волынское село стало любимым местом зимнего досуга в противовес Буковелю.
Кроме того, украинка раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года, чем удивила сеть.