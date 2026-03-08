Підтримайте нас RU
Стиль життя Куди поїхати на відпочинок

Дешевше, ніж у Буковелі: скільки коштує покататися на лижах у Японії (фото)

українці показали, скільки коштує покататися на лижах у Японії
Українці каталися на борді в японському Нісеко | Фото: колаж Фокус

Українська пара приїхала до японського містечка Нісеко, щоб покататися на сноубордах. Там постійно падає сніг, тому траси мʼякі та без льоду.

В Instagram дівчина показала, скільки вони витратили за 4 дні відпочинку. Ціни не сильно відрізняються від українського Буковелю.

Скільки коштує "японський Буковель"

"А якщо поїхати в Японію не сакури дивитися, а на гірськолижку. Скільки обійшлося чотири дні катання на найзасніженішому курорті Японії. Нісеко славиться наймʼякшим та найсухішим снігом, який іде кожен день і майже нон-стоп, через це тут немає каші і льоду на схилах. Тут справді дуже сильно сніжить", — розповіла авторка відео.

Скі-паси на 4 дні — майже 13 тисяч гривень.

"Чим довший термін скі-пасу, тим він дешевший. Він включає всі чотири курорти і безлімітне катання. Падати мʼякенько, траси широчезні", — каже українка.

Нічне катання працює до 7-ї вечора з "бездоганним освітленням".

Українці каталися на борді в японському Нісеко
Українці каталися на борді в японському Нісеко
Фото: Instagram
Нісеко
Курорт у містечку Нісеко
Фото: Instagram
Нісеко
Траси в Нісеко вночі
Фото: Instagram

Інші ціни

Оренда борду, шолому та взуття — 10 690 грн. Тут також чим більше днів, тим дешевше.

Оренда автівки на 4 дні — 10 736 грн.

А взагалі там ходять автобуси, якими можна добиратися до курорту.

Апартаменти — 13 728 грн.

Їжа — 5280 грн.

Загалом за чотири дні на двох пішло 96 тисяч грн.

Нісеко
Українці показали відпочинок у Нісеко
Фото: Instagram
Нісеко
Ціни на скі-паси в Нісеко
Фото: Instagram
Траси в Нісеко
Траси в Нісеко
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі заговорили про те, що в українському Буковелі буває дорожче:

  • "За 4 дні, та за двох це норм, враховуючи що це Японія".
  • "Десь так само як в Буковелі цього сезону".
  • "Вау. Яка краса!!!! Мені здається це прям супер ціна! Дешевше чим в Буковелі. І явно дешевше чим в Америці".
  • "Дорогувато, але походу вартує того. Гарний огляд цього курорту, вже зберіг собі".

