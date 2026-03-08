Дешевше, ніж у Буковелі: скільки коштує покататися на лижах у Японії (фото)

Українська пара приїхала до японського містечка Нісеко, щоб покататися на сноубордах. Там постійно падає сніг, тому траси мʼякі та без льоду.

В Instagram дівчина показала, скільки вони витратили за 4 дні відпочинку. Ціни не сильно відрізняються від українського Буковелю.

Скільки коштує "японський Буковель"

"А якщо поїхати в Японію не сакури дивитися, а на гірськолижку. Скільки обійшлося чотири дні катання на найзасніженішому курорті Японії. Нісеко славиться наймʼякшим та найсухішим снігом, який іде кожен день і майже нон-стоп, через це тут немає каші і льоду на схилах. Тут справді дуже сильно сніжить", — розповіла авторка відео.

Скі-паси на 4 дні — майже 13 тисяч гривень.

"Чим довший термін скі-пасу, тим він дешевший. Він включає всі чотири курорти і безлімітне катання. Падати мʼякенько, траси широчезні", — каже українка.

Нічне катання працює до 7-ї вечора з "бездоганним освітленням".

Інші ціни

Оренда борду, шолому та взуття — 10 690 грн. Тут також чим більше днів, тим дешевше.

Оренда автівки на 4 дні — 10 736 грн.

А взагалі там ходять автобуси, якими можна добиратися до курорту.

Апартаменти — 13 728 грн.

Їжа — 5280 грн.

Загалом за чотири дні на двох пішло 96 тисяч грн.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі заговорили про те, що в українському Буковелі буває дорожче:

"За 4 дні, та за двох це норм, враховуючи що це Японія".

"Десь так само як в Буковелі цього сезону".

"Вау. Яка краса!!!! Мені здається це прям супер ціна! Дешевше чим в Буковелі. І явно дешевше чим в Америці".

"Дорогувато, але походу вартує того. Гарний огляд цього курорту, вже зберіг собі".

