Дешевле, чем в Буковеле: сколько стоит покататься на лыжах в Японии (фото)

Украинская пара приехала в японский городок Нисеко, чтобы покататься на сноубордах. Там постоянно падает снег, поэтому трассы мягкие и без льда.

В Instagram девушка показала, сколько они потратили за 4 дня отдыха. Цены не сильно отличаются от украинского Буковеля.

Сколько стоит "японский Буковель"

"А если поехать в Японию не сакуры смотреть, а на горнолыжку. Сколько обошлось четыре дня катания на самом заснеженном курорте Японии. Нисеко славится самым мягким и сухим снегом, который идет каждый день и почти нон-стоп, поэтому здесь нет каши и льда на склонах. Здесь действительно очень сильно снежит", — рассказала автор видео.

Ски-пассы на 4 дня — почти 13 тысяч гривен.

"Чем длиннее срок ски-пасса, тем он дешевле. Он включает все четыре курорта и безлимитное катание. Падать мягко, трассы широкие", — говорит украинка.

Ночное катание работает до 7 вечера с "безупречным освещением".

Украинцы катались на борде в японском Нисеко Фото: Instagram

Курорт в городке Нисеко Фото: Instagram

Трассы в Нисеко ночью Фото: Instagram

Другие цены

Аренда борда, шлема и обуви — 10 690 грн. Здесь также чем больше дней, тем дешевле.

Аренда автомобиля на 4 дня — 10 736 грн.

А вообще там ходят автобусы, которыми можно добираться до курорта.

Апартаменты — 13 728 грн.

Еда — 5280 грн.

Всего за четыре дня на двоих ушло 96 тысяч грн.

Украинцы показали отдых в Нисеко Фото: Instagram

Цены на ски-пассы в Нисеко Фото: Instagram

Трассы в Нисеко Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети заговорили о том, что в украинском Буковеле бывает дороже:

"За 4 дня, да за два это норм, учитывая что это Япония".

"Где-то так же как в Буковеле в этом сезоне".

"Вау. Какая красота!!!! Мне кажется это прям супер цена! Дешевле чем в Буковеле. И явно дешевле чем в Америке".

"Дороговато, но походу стоит того. Хороший обзор этого курорта, уже сохранил себе".

