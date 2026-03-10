Мужчина назвал цену отдыха в Буковеле за два дня: "Это много" (фото)
Украинец свозил маму в Буковель в начале весны 2026 года. Это был подарок для женщины на день рождения.
В TikTok он показал, куда ходили и сколько потратили денег за два дня в украинских Карпатах.
Украинец о ценах в Буковеле
"Сколько стоил бюджетный отдых в Буковеле на двоих? Мы с мамой поехали туда из Киева на два дня, и я решил посчитать все расходы. Дорога автобусом Киев — Буковель — Киев обошлась в 5 200 гривен", — рассказал автор видео.
314 грн стоил перекус.
"Отель я специально выбрал со SPA. За две ночи на двоих с завтраками он стоил 10 508 грн", — рассказал украинец.
Плюс полторы тысячи за раннее поселение и завтраки в первый день.
"Эта поездка была подарком маме на день рождения. Поэтому хотелось, чтобы она отвлеклась и не имела никаких забот. Мы не ходили здесь по заведениям, поэтому на этом удалось сэкономить", — добавил автор ролика.
В супермаркете они потратили более полутора тысяч гривен.
Из развлечений: поднимались на смотровом подъемнике и ходили в "Гуцул Ленд" (1450 грн).
Сувениры — 425 грн.
"Всего за два дня получилось 21 026 грн. Как думаете, это много или мало?" — спросил киевлянин.
Реакция сети
В комментариях пользователи хвалят автора видео за такой подарок маме:
- "Ты за такие деньги слетал бы в Египет на два дня за двоих!".
- "Так приятно, что вы с мамой. Аж на душе тепло стало".
- "Это много, совсем не бюджетный".
- "Вы большой молодец, что сделали маме такой подарок".
- "Я за 25 -30 тыс 4 дня с катанием".
