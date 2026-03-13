Українка поїхала на Балі на два тижні і здивувала вартістю відпочинку (фото)

Українка на імʼя Дана полетіла на двотижневий відпочинок на острів Балі в Індонезії. Вона добиралася туди через Будапешт та Стамбул.

Дівчина показала свою подорож в Instagram, назвавши всі ціни за такий відпочинок.

Скільки коштує відпочинок на Балі у 2026 році

"Скільки коштує відпочити на Балі два тижні у 2026 році?" — почала авторка відео.

Дорога з Києва на сам острів зайняла близько двох днів (у дві сторони — 8050 грн).

"З Києва на потязі ми доїхали до Будапешта. Для мене це один з найзручніших варіантів перетину кордону. Ми приїхали вранці, а виліт в нас був ввечері, тож ми зняли номер, щоб трішки відпочити", — розповіла Дана.

Номер у Будапешті — 2733 грн.

Квитки на літак — майже 60 тисяч грн.

"Загальний час перельоту близько 15 годин. З пересадкою в Стамбулі — 17. Дуже комфортний переліт: вам видають косметички для гігієни, вас годують, ви можете подивитися фільм. Час у дорозі проходить непомітно", — зазначила українка.

Також варто зробити візу, яка на Балі необхідна.

"Ми робили туристичну на 35 днів. Коштувала вона 35 євро", — каже Дана.

Вілла — 130 доларів за ніч (сніданки входять у вартість).

Також пара вирішила провести кілька ночей біля океану, орендувавши іншу віллу за 120 доларів за ніч.

Інтернет — 800 грн.

Таксі (байк) — близько 40 грн за поїздку.

за поїздку. Вечеря — 800-2000 грн.

Загальна вартість двох тижнів на Балі — 145 тисяч гривень.

