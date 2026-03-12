Підтримайте нас RU
"Подрібнена свинина": бренд оскандалився через жарт про фарш із фото заплаканої дівчини Комарова (фото)

вбивство комарова
Єва Мішалова і Ігор Комаров | Фото: Instagram

Український бренд м’ясної продукції невдало пожартував у соцмережах, використавши сториз блогерки Єви Мішалової, яка оплакує загибель свого хлопця Ігоря Комарова на Балі.

М’ясокомбінат "МК М’ясний" опублікував у Threads жартівливий пост про ціни на фарш. У ньому використали колаж: з одного боку — фото фаршу з цінником, а з іншого — скрин сториз Єви Мішалової, де вона плаче та дякує підписникам за підтримку. Сторіс супроводжувалася текстом: "Дякую за ваші слова. Повернусь, коли будуть сили".

У підписі до посту бренд написав: "Коли побачила ціни на фарш у "МК М’ясний", але вже купила в супермаркеті дорожче".

Реакції людей

Користувачі соцмереж розкритикували публікацію, адже використане фото було зроблене блогеркою після трагічних новин про її коханого — українця Ігоря Комарова.

  • "П*здець, кому це смішно, у вас точно питання з головою";
  • "ВЕЛИКИЙ БРЕНД З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ". Це жах. Добре, що хоч видалили!";
  • "Який крінж. Це ж треба додуматись до такого";
  • "Не смішно".
Однак були і ті, кому такий гумор "зайшов". Незважаючи на це, бренд видалив допис і вибачився: "Ми щиро перепрошуємо всіх, кого він міг образити. Жодного злого наміру не було — наш SMM просто невдало підібрав зображення. Ми вже зробили висновки, щоб подібне більше не повторювалося".

вбивство комарова
Допис "МК М'ясний"
Фото: Threads

Вбивство Комарова: що відомо

20 лютого стало відомо про викрадення Ігоря Комарова на острові Балі. Журналісти вказують, що Комарова викрали вихідці з Чечні, які вимагали 10 мільйонів доларів викупу.

Згодом з'явилися нові деталі викрадення українця на Балі. Поліція встановила, що чоловік катався на мотоциклі, після чого він зник, а опитані свідки не бачили самого моменут злочину.

Пізніше 27 лютого поліція повідомила, що виявила фрагменти понівеченого тіла. Правоохоронці взяли зразок ДНК матері зниклого українця та відправила на експертизу, а вже 3 березня ЗМІ повідомили, що було встановлено збіг зразків.Загибель Комарова на Балі

Раніше поліція підтвердила, що частини тіла, знайдені вздовж східного узбережжя Балі, належать саме Комарову. ДНК-експертиза показала збіг із генетичними зразками його родини.

Після появи цієї інформації Єва Мішалова публічно відреагувала у своєму Instagram. Вона опублікувала архівне фото з Ігорем, на якому вони обіймаються, і написала: "Я точно знаю ти це побачиш. Моя жизнь, я тебя люблю".

5 березня індонезійська поліція підтвердила, що понівечені людські рештки, знайдені на східному узбережжі острова Балі, належать зниклому громадянину України Ігорю Комарову.

Крім того, індонезійська поліція з'ясувала, коли саме настала смерть Комарова, якого було викрадено на острові Балі. Коли його тіло виявили на пляжі, воно вже почало розкладатися.