Ігор Комаров помер невдовзі після публікації відео: поліція Балі розкрила нові деталі справи

Індонезійська поліція з'ясувала, коли саме настала смерть українця Ігоря Комарова, якого було викрадено на острові Балі. Коли його тіло виявили на пляжі, воно вже почало розкладатися.

Через це правоохоронці зробили висновок, що смерть настала щонайменше за 3 дні до того, як його тіло було знайдено, у четвер 26 лютого. Про це заявив речник поліції Балі Арія Сенді, повідомляє балійське медіа Kompas.

Водночас у поліції не розкривають ім'я загиблого, називаючи його І.К., однак, за даними ЗМІ, йдеться саме про Ігоря Комарова.

Сенді повідомив, що викрадення сталося у неділю 15 лютого, того ж дня про це було повідомлено поліцію.

Водночас він наразі не може підтвердити інформацію про те, що причиною викрадення стало те, що Ігор Комаров був винен 10 мільйонів доларів.

За його словами, наразі поліція Балі шукає шістьох підозрюваних, після чого спробує з'ясувати справжні мотиви. Наразі правоохоронці не мають інформації і про те, чи дійсно батько Комарова був пов'язаний з криміналітетом.

Відео дня

Також поліція не отримала інформації від жодного посольства чи поліції іншої країни щодо минулого підозрюваних, чи причетні вони до міжнародної мафіозної мережі, чи ні.

Зникнення українця на Балі — що відомо

20 лютого стало відомо про викрадення Ігоря Комарова на острові Балі. Журналісти вказують, що Комарова викрали вихідці з Чечні, які вимагали 10 мільйонів доларів викупу.

Згодом з'явилися нові деталі викрадення українця на Балі. Поліція встановила, що чоловік катався на мотоциклі, після чого він зник, а опитані свідки не бачили самого моменут злочину.

Пізніше 27 лютого поліція повідомила, що виявила фрагменти понівеченого тіла. Правоохоронці взяли зразок ДНК матері зниклого українця та відправила на експертизу, а вже 3 березня ЗМІ повідомили, що було встановлено збіг зразків.

5 березня індонезійська поліція підтвердила, що понівечені людські рештки, знайдені на східному узбережжі острова Балі, належать зниклому громадянину України Ігорю Комарову.

А 6 березня кохана Комарова Єва Мішалова, яка вірила у порятунок хлопця, опублікувала в Instagram архівне фото, на якому вони з Ігорем стоять разом та обіймаються.