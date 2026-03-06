Игорь Комаров умер вскоре после публикации видео: полиция Бали раскрыла новые детали дела

Индонезийская полиция выяснила, когда именно наступила смерть украинца Игоря Комарова, который был похищен на острове Бали. Когда его тело обнаружили на пляже, оно уже начало разлагаться.

Поэтому правоохранители сделали вывод, что смерть наступила минимум за 3 дня до того, как его тело было найдено, в четверг 26 февраля. Об этом заявил представитель полиции Бали Ария Сенди, сообщает балийское медиа Kompas.

В то же время в полиции не раскрывают имя погибшего, называя его И.К., однако, по данным СМИ, речь идет именно об Игоре Комарове.

Сэнди сообщил, что похищение произошло в воскресенье 15 февраля, в тот же день об этом было сообщено в полицию.

В то же время он пока не может подтвердить информацию о том, что причиной похищения стало то, что Игорь Комаров был должен 10 миллионов долларов.

По его словам, сейчас полиция Бали ищет шестерых подозреваемых, после чего попытается выяснить истинные мотивы. Сейчас правоохранители не имеют информации и о том, действительно ли отец Комарова был связан с криминалитетом.

Также полиция не получила информации ни от одного посольства или полиции другой страны относительно прошлого подозреваемых, причастны ли они к международной мафиозной сети или нет.

Исчезновение украинца на Бали — что известно

20 февраля стало известно о похищении Игоря Комарова на острове Бали. Журналисты указывают, что Комарова похитили выходцы из Чечни, которые требовали 10 миллионов долларов выкупа.

Впоследствии появились новые детали похищения украинца на Бали. Полиция установила, что мужчина катался на мотоцикле, после чего он исчез, а опрошенные свидетели не видели самого моменут преступления.

Позже 27 февраля полиция сообщила, что обнаружила фрагменты изуродованного тела. Правоохранители взяли образец ДНК матери пропавшего украинца и отправила на экспертизу, а уже 3 марта СМИ сообщили, что было установлено совпадение образцов.

5 марта индонезийская полиция подтвердила, что изуродованные человеческие останки, найденные на восточном побережье острова Бали, принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову.

А 6 марта возлюбленная Комарова Ева Мишалова, которая верила в спасение парня, опубликовала в Instagram архивное фото, на котором они с Игорем стоят вместе и обнимаются.