Похищение украинца на Бали: блогер Ева Мишалова отреагировала на убийство любимого

Полиция провела ДНК-экспертизу головы и других частей тела, которые были обнаружены вдоль восточного побережья Бали. Подтвердилось то, что останки принадлежат парню украинского блогера Евы Мишаловой — Игорю Комарову.

Образцы из частей тела совпадают с генетическими образцами семьи пропавшего, пишет Jakarta Globe.

Кроме того, была проведена экспертиза относительно возможного места содержания и перевозки похищенного украинца, однако результаты пока не разглашают.

В то же время сама Ева Мишалова, которая верила в спасение любимого, опубликовала в Instagram архивное фото, на котором они с Игорем стоят вместе и обнимаются.

"Я точно знаю ты это увидишь. Моя жизнь, я тебя люблю", — подписала Мишалова фотографию.

Фото Евы Мишаловой с Игорем Комаровым Фото: Скриншот

Это первая публичная реакция Евы после новостей о том, что останки тела, найденные в реке, отправили на идентификацию в Джакарту.

Похищение Игоря Комарова

Парня Евы Мишаловой похитили еще 15 февраля в Джимбаране, однако в СМИ информация о похищении Игоря Комарова появилась только в конце февраля.

Одного из подозреваемых, который причастен к аренде авто, задержали. Он заявлял, что не знал о преступных намерениях. Остальных шесть иностранцев внесли в список розыска Интерпола. Четыре из них покинули Бали, еще двое могут находиться на территории Индонезии.

Парня якобы захватили чеченцы, которые могли обнаружить их местонахождение через соцсети — опубликованное блогером Евой фото.

Комаров связан с мошенническими колл-центрами, так называемыми "офисами", которые якобы работают по РФ, а его отца — Сергея Комарова называют "криминальным авторитетом".

Комарову было 28 лет. Он родился и жил в Днепре.

Напомним, 4 марта сестру Евы Мишаловой упрекнули за "веселье" и рекламные интеграции, которые она продолжила публиковать в своем Instagram после трагического известия.