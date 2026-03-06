Викрадення українця на Балі: блогерка Єва Мішалова відреагувала на вбивство коханого

Поліція провела ДНК-експертизу голови та інших частин тіла, які були виявлені вздовж східного узбережжя Балі. Підтвердилось те, що рештки належать хлопцю української блогерки Єви Мішалової — Ігорю Комарову.

Зразки з частин тіла співпадають з генетичними зразками родини зниклого, пише Jakarta Globe.

Крім того, було проведено експертизу щодо можливого місця утримання та перевезення викраденого українця, проте результати наразі не розголошують.

Водночас сама Єва Мішалова, яка вірила у порятунок коханого, опублікувала в Instagram архівне фото, на якому вони з Ігорем стоять разом та обіймаються.

"Я точно знаю ти це побачиш. Моя жизнь, я тебя люблю", — підписала Мішалова світлину.

Фото Єви Мішалової з Ігорем Комаровим Фото: Скриншот

Це перша публічна реакція Єви після новин про те, що останки тіла, знайдені в річці, відправили на ідентифікацію до Джакарти.

Викрадення Ігоря Комарова

Хлопця Єви Мішалової викрали ще 15 лютого у Джімбарані, проте в ЗМІ інформація про викрадення Ігоря Комарова з'явилася лише наприкінці лютого.

Одного з підозрюваних, який причетний до оренди авто, затримали. Він заявляв, що не знав про злочинні наміри. Інших шість іноземців внесли до списку розшуку Інтерполу. Чотири з них покинули Балі, ще двоє можуть перебувати на території Індонезії.

Хлопця нібито захопили чеченці, які могли виявити їхнє місцезнаходження через соцмережі — опубліковане блогеркою Євою фото.

Комаров пов'язаний з шахрайськими кол-центрами, так званими "офісами", які нібито працюють по РФ, а його батька — Сергія Комарова називають "кримінальним авторитетом".

Комарову було 28 років. Він народився та жив у Дніпрі.

Нагадаємо, 4 березня сестрі Єві Мішалової дорікнули за "веселощі" та рекламні інтеграції, які вона продовжила публікувати у своєму Instagram після трагічної звістки.