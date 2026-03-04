Викрадення українця на Балі: сестрі дівчини Комарова дорікнули за "веселощі" — вона відповіла

Поки в мережі шириться інформація про можливе виявлення на Балі розчленованого тіла українця Ігоря Комарова — хлопця Єви Мішалової, у соцмережах звернули увагу на активність її родички. Користувачі помітили, що рідна сестра Єви, Есті, продовжувала публікувати рекламні інтеграції у своєму Instagram.

На фото та відео вона з’являлася усміхненою, що викликало неоднозначну реакцію та хвилю критики у коментарях. Після цього Есті відреагувала на закиди у сториз. Вона заявила, що дізналася про ситуацію одночасно з іншими — із новин та соцмереж.

За її словами, через сімейні обставини вона не знала про викрадення хлопця своєї сестри, тому продовжувала публікувати запланований контент.

Викрадення Комарова: усі деталі

На одному з пляжів Балі знайшли розчленовані людські останки, які можуть належати викраденому громадянину України. Частини тіла виявили близько 10:00 за місцевим часом 26 лютого на узбережжі села Кетевел у районі Сукаваті.

Поліція Балі наразі не підтвердила можливий зв’язок викрадення українця Ігоря Комарова з діяльністю організованих злочинних угруповань або міжнародної мафії. Як повідомив керівник відділу зв’язків із громадськістю поліції Балі, комісар Арія Сенді, інформація про ймовірне викрадення громадянина України надійшла до правоохоронців 21 лютого.

Згодом результати лабораторних аналізів показали, що зразок ДНК матері Ігоря Комарова збігається зі слідами крові, знайденими раніше на віллі в районі Табанан та в орендованому автомобілі Avanza, який використовувався для перевезення жертви.

