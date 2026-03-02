"Ілюзія зруйнувалася": українська співачка розповіла про обстановку в Дубаї

Українська співачка та модель Санта Дімопулос, яка під час великої війни живе з донькою в Дубаї, розповіла про ситуацію в ОАЕ на фоні обстрілів зі сторони Ірану.

Колишня учасниця гурту ВІА Гра вийшла на зв’язок з підписниками в Instagram, показавшись з донькою в місті.

Санта Дімопулос про обстановку в Дубаї

За словами Санти, на фоні бентежних подій вона намагається продовжувати своє звичне життя, хоча й відчуття безпеки в ОАЕ зруйнувалося.

"Мені прийшло дуже багато повідомлень: "Ти в Дубаї?", "Ти виїжджаєш?", "Ти вже зібрала валізи?", а я сиджу вранці зі своєю донькою і п’ю свою ранкову матчу. І думаю про те, як швидко людина згадує, що вона смертна, коли небо навколо раптово закривається. Для мене Дубай завжди був про абсолютну безпеку. Відчуття, що все під контролем. І вчора ця ілюзія зруйнувалася. З’явилися новини, якісь обмеження, тривожні чати", — розповіла співачка.

Санта додала, що деякі її подруги вже сидять на валізах, а інші спокійно йдуть на сніданок або на пляж.

"Я десь посередині", — каже ексвіагрянка.

Санта Дімопулос Фото: Санта Дімопулос/Instagram

Пережила таке в Україні

Санта додала, що вже переживала подібне на початку великої війни РФ проти України.

"Я не політолог, але я та людина, яка вже одного разу прокидалася у новій реальності, у моїй рідній Україні. Я думаю, це одна з причин, чому в мене немає паніки. Коли ти знаєш, як звучить справжня нестабільність, ти просто перестаєш панікувати від кожного звуку", — каже зірка.

Попри все, вона дуже вірить у цю країну.

"Я накупила води і їжі, про всяк випадок. Мій вибір — не розганяти тривогу, бо паніка це теж форма залежності, а спокій — це завжди навичка. Я намагаюся максимально тримати свій стан стабільним", — каже Дімопулос.

