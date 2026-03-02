"Иллюзия разрушилась": украинская певица рассказала об обстановке в Дубае

Украинская певица и модель Санта Димопулос, которая во время большой войны живет с дочкой в Дубае, рассказала о ситуации в ОАЭ на фоне обстрелов со стороны Ирана.

Бывшая участница группы ВИА Гра вышла на связь с подписчиками в Instagram, показавшись с дочкой в городе.

Санта Димопулос об обстановке в Дубае

По словам Санты, на фоне волнующих событий она пытается продолжать свою привычную жизнь, хотя и ощущение безопасности в ОАЭ разрушилось.

"Мне пришло очень много сообщений: "Ты в Дубае?", "Ты выезжаешь?", "Ты уже собрала чемоданы?", а я сижу утром со своей дочкой и пью свою утреннюю матча. И думаю о том, как быстро человек вспоминает, что он смертен, когда небо вокруг внезапно закрывается. Для меня Дубай всегда был про абсолютную безопасность. Ощущение, что все под контролем. И вчера эта иллюзия разрушилась. Появились новости, какие-то ограничения, тревожные чаты", — рассказала певица.

Санта добавила, что некоторые ее подруги уже сидят на чемоданах, а другие спокойно идут на завтрак или на пляж.

"Я где-то посередине", — говорит экс-виагрянка.

Санта Димопулос Фото: Санта Димопулос/Instagram

Пережила такое в Украине

Санта добавила, что уже переживала подобное в начале большой войны РФ против Украины.

"Я не политолог, но я тот человек, который уже однажды просыпался в новой реальности, в моей родной Украине. Я думаю, это одна из причин, почему у меня нет паники. Когда ты знаешь, как звучит настоящая нестабильность, ты просто перестаешь паниковать от каждого звука", — говорит звезда.

Несмотря на все, она очень верит в эту страну.

"Я накупила воды и еды, на всякий случай. Мой выбор — не разгонять тревогу, потому что паника это тоже форма зависимости, а спокойствие — это всегда навык. Я стараюсь максимально держать свое состояние стабильным", — говорит Димопулос.

