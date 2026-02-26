Известная певица "слегла" после отдыха на Бали (фото)

Украинская певица и модель Санта Димопулос обеспокоила поклонников новостями о своем состоянии здоровья. Находясь на острове Бали, она "что-то подцепила".

В Instagram Санта пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия, когда она уже прилетела в Дубай. Блогерша чувствовала слабость, тошноту, обезвоживание, боль в желудке и полностью потеряла аппетит.

Санта Димопулос заболела на Бали

В ОАЭ выпускнице "Фабрики звезд" пришлось обращаться за помощью к врачам. Санте поставили капельницу. Она убеждена, что "подхватила" что-то именно на Бали.

"Приехали. Целый день слабость, головокружение, тошнота, обезвоживание, боль в животе и полное отсутствие аппетита. Вызвала врача, потому что легче не становится. Подхватила что-то на Бали", — призналась бывшая участница группы "ВИА Гра".

Санта Димопулос заболела Фото: Instagram

Где сейчас Санта Димопулос

Судя по Instagram, певица вместе с маленькой дочкой живет в Дубае, ОАЭ. Кроме того, Санта активно путешествует по другим странам, в частности была в Индонезии, на Мальдивах, во Франции, Испании и тому подобное.

В своем блоге Димопулос называет себя "духовным гангстером" и проводит женские ретриты. Страницу она ведет на русском и английском.

Санта Димопулос Фото: Instagram @santadimopulos

