Відома співачка "злягла" після відпочинку на Балі (фото)

Українська співачка та модель Санта Дімопулос занепокоїла прихильників новинами про свій стан здоровʼя. Перебуваючи на острові Балі, вона "щось підчепила".

В Instagram Санта поскаржилась на різке погіршення самопочуття, коли вона вже прилетіла до Дубая. Блогерка відчувала слабкість, нудоту, зневоднення, біль у шлунку та повністю втратила апетит.

Санта Дімопулос захворіла на Балі

В ОАЕ випускниці "Фабрики зірок" довелося звертатися по допомогу до лікарів. Санті поставили крапельницю. Вона переконана, що "підхопила" щось саме на Балі.

"Приїхали. Цілий день слабкість, запаморочення, нудота, зневоднення, біль у животі та повна відсутність апетиту. Викликала лікаря, бо легше не стає. Підхопила щось на Балі", — зізналася колишня учасниця гурту "ВІА Гра".

Санта Дімопулос захворіла Фото: Instagram

Де зараз Санта Дімопулос

Судячи з Instagram, співачка разом з маленькою донькою живе в Дубаї, ОАЕ. Крім того, Санта активно подорожує іншими країнами, зокрема була в Індонезії, на Мальдівах, у Франції, Іспанії тощо.

У своєму блозі Дімопулос називає себе "духовним гангстером" та проводить жіночі ретрити. Сторінку вона веде російською та англійською.

Санта Дімопулос Фото: Instagram @santadimopulos

