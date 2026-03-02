Українець заявив, що на популярному острові викрадають людей: "Рай перестав бути безпечним" (фото)

Український підприємець і блогер Василь Тимошенко заявив, що покидає Балі через погіршення безпекової ситуації. За його словами, острів, який донедавна вважався "райським місцем", останнім часом став небезпечнішим.

Василь Тимошенко стверджує, що почастішали випадки організованої злочинності, зокрема викрадення людей та рейдерські захоплення. Про це він повідомив у серії сториз в Instagram.

"Це вже не просто поодинокі злочини, а організована система з великою інфраструктурою", — зазначив він.

Тимошенко розповів, що останній тиждень майже не виходив з вілли у вечірній час і користувався доставкою їжі, оскільки не почувався у безпеці. Водночас він наголосив, що публічна діяльність і наявність ресурсів можуть робити людей потенційною мішенню.

Також він повідомив, що його виліт ускладнився через ракетні удари по Дубаю, через що довелося змінювати маршрут і переброньовувати квитки. За попередніми планами, він сподівається дістатися Варшави найближчими днями. За його словами, частина його знайомих наразі залишається в Дубаї у складній ситуації.

Підсумовуючи, Тимошенко зазначив, що у світі стає дедалі менше повністю безпечних місць, тому, на його думку, "потрібно завжди бути напоготові".

