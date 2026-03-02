Украинец заявил, что на популярном острове похищают людей: "Рай перестал быть безопасным" (фото)

Украинский предприниматель и блогер Василий Тимошенко заявил, что покидает Бали из-за ухудшения ситуации с безопасностью. По его словам, остров, который до недавнего времени считался "райским местом", в последнее время стал опаснее.

Василий Тимошенко утверждает, что участились случаи организованной преступности, в частности похищения людей и рейдерские захваты. Об этом он сообщил в серии сториз в Instagram.

"Это уже не просто единичные преступления, а организованная система с большой инфраструктурой", — отметил он.

Тимошенко рассказал, что последнюю неделю почти не выходил из виллы в вечернее время и пользовался доставкой еды, поскольку не чувствовал себя в безопасности. В то же время он отметил, что публичная деятельность и наличие ресурсов могут делать людей потенциальной мишенью.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Также он сообщил, что его вылет осложнился из-за ракетных ударов по Дубаю, из-за чего пришлось менять маршрут и перебронировать билеты. По предварительным планам, он надеется добраться до Варшавы в ближайшие дни. По его словам, часть его знакомых пока остается в Дубае в сложной ситуации.

Відео дня

Подытоживая, Тимошенко отметил, что в мире становится все меньше полностью безопасных мест, поэтому, по его мнению, "нужно всегда быть начеку".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Миллиардеры платят сотни тысяч долларов, чтобы покинуть Дубай.

Украинская певица и модель Санта Димопулос, которая во время большой войны живет с дочкой в Дубае, рассказала о ситуации в ОАЭ на фоне обстрелов со стороны Ирана.

Кроме того, телеведущая Василиса Фролова вместе с семьей лично слышала серию мощных взрывов и видела процесс перехвата ракет в небе над Дубаем.