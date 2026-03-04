Похищение украинца на Бали: сестру девушки Комарова упрекнули за "веселье" — она ​​ответила

Пока в сети распространяется информация о возможном обнаружении на Бали расчлененного тела украинца Игоря Комарова — парня Евы Мишаловой, в соцсетях обратили внимание на активность ее родственницы. Пользователи заметили, что родная сестра Евы, Эсти, продолжала публиковать рекламные интеграции в своем Instagram.

На фото и видео она появлялась улыбающейся, что вызвало неоднозначную реакцию и волну критики в комментариях. После этого Эсти отреагировала на упреки в сториз. Она заявила, что узнала о ситуации одновременно с другими — из новостей и соцсетей.

По ее словам, из-за семейных обстоятельств она не знала о похищении парня своей сестры, поэтому продолжала публиковать запланированный контент.

Похищение Комарова: все детали

На одном из пляжей Бали нашли расчлененные человеческие останки, которые могут принадлежать похищенному гражданину Украины. Части тела обнаружили около 10:00 по местному времени 26 февраля на побережье деревни Кетевел в районе Сукавати.

Полиция Бали пока не подтвердила возможную связь похищения украинца Игоря Комарова с деятельностью организованных преступных группировок или международной мафии. Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью полиции Бали, комиссар Ария Сенди, информация о возможном похищении гражданина Украины поступила в правоохранительные органы 21 февраля.

Впоследствии результаты лабораторных анализов показали, что образец ДНК матери Игоря Комарова совпадает со следами крови, найденными ранее на вилле в районе Табанан и в арендованном автомобиле Avanza, который использовался для перевозки жертвы.

