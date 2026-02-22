Никто не закинул ни копейки: в сети появилось новое видео с парнем блогера Мишаловой

В социальных сетях обсуждают вероятное похищение парня блогера Евы Мишаловой Игоря Комарова. Информацию по поводу возможного киднепинга официально не подтвердили.

В сети появилось видео с парнем блогера Евы Мишаловой Игорем Комаровым, в котором он обращается к девушке, в котором просит не верить слухам о его гибели, которые якобы распространяют, чтобы прекратить поиски. Об этом сообщает "24 канал".

"Меня никто не найдет. Я тебя очень прошу: мне нужна медицинская помощь. У меня начинается заражение. Поговори со своими родными. Меня никто не собирается убивать. Времени очень и очень мало", — говорит парень и просит перевести похитителям средства, поскольку, по его словам, никто не "забросил" ни копейки.

Что известно о похищении Игоря Комарова

Журналист Виталий Глагола сообщил о похищении на острове Бали Игоря Комарова и Ермака Петровского, которые являются сыновьями криминальных авторитетов. Последнему удалось сбежать, а Комаров находится у похитителей, которыми якобы являются выходцами из Чечни. Злоумышленники требуют 10 миллионов долларов.

Комарова, как сообщал журналист, пытают, отрезая пальцы, чтобы ускорить переговоры и психологически сломать близких.

В одном из видео Комаров рассказывает, что с 2022 года начал заниматься мошенническими колл-центрами, которые, в частности, обманывали и жителей РФ.

Позже журналист отметил, что украинские правоохранители не получали никаких заявлений, запросов или обращений. Также Виталий Глагола отметил, что проверил крупнейшие индонезийские медиа, которые не сообщали ни о похищении украинцев, ни о требовании про $10 млн или спецоперацию полиции Бали, что для события такого масштаба необычно.

Также журналист отметил, что девушка Игоря Комарова является блогером и именно из-за ее активности в соцсетях история начала набирать обороты. Он не исключает, что указанные история могла быть использована как инструмент для раскрутки блогера, создания вирусного эффекта и монетизации.

Реакция блогеров на ситуацию

Коллеги Евы Мишаловой по блогерскому цеху отреагировали на вероятное похищение достаточно жестко. Большинство из них, как отмечает издание Blik, отмечают, что парни могут быть связаны с незаконными схемами, а жить за чужой счет является довольно опасной стратегией.

Скажем, Ксюша Манекен раскритиковала Еву Мишалову.

"Меня пугают женщины, которые хвастаются красивой жизнью, которая на самом деле украдена у других. Это не ты себе позволила. За это кто-то заплатил своим здоровьем, бизнесом или жизнью", — написала она.

Блогер Христя Бычкова отметила, что сочувствовать стоит украинским военным, которые находятся в российском плену, а не офисным работникам, зарабатывающим на чужом горе.

