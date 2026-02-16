"Это просто ужас": известная блогерша попала в скандал из-за обращения с ребенком
Украинскую блогершу и звезду шоу "Від пацанки до панянки" Дариану Корецкую раскритиковали за то, что она примотала дочь пленкой к стулу перед прикормом.
После замечаний подписчиков блогерша удалила сториз. Впрочем, в Threads украинцы продолжают обсуждать увиденное.
Дариана Корецкая попала в скандал
Пользовательница сети выложила запись экрана со стори, на котором Корецкая кормит пюре своего маленького ребенка.
"Я хочу, чтобы это видели все. И мамочки и не только! Я в а**е Примотать лежачего ребенка пленкой, кормить, собирая то несчастное пюре, что вытекало изо рта и пихать снова... и это смотрят 385 тыс подписчиков? Удушье во время еды — дело нескольких секунд... Котики блогеру напихали в панамку и она удалила сториз. Но интернет все помнит", — отметила автор поста.
Что писали люди в комментариях:
- "Боже это просто е**ный ужас!!! Я знаю, что в условных Нидерландах уже отреагировали бы на такое службы. Мне интересно, возьмутся ли у нас, если написать заявление".
- "Убеждена, что автор не хочет плохого собственному ребенку. Но очевидно, что живет в информационном вакууме. Наши специалисты помогут и подскажут с прикормом. Сбросим бесплатный гайд. Только прекратите это издевательство, умоляю".
- "Она е**улась вообще? Бедный ребенок. Ее ребенок по возрасту меньше моего, какой прикорм вообще?".
- "Безопасность ребенка — не место для экспериментов или "удобства". Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза. Лежа детей не кормят".
- "Вопрос, если ребенок подавится, как быстро оказать помощь".
Реакция блогерши
Корецкая уже вышла на связь и прокомментировала скандал. По ее словам, ребенок не лежал, а находился в кресле в положении полусидя.
"Я все-таки дам комментарий на самом деле. Ты просыпаешься — уже полицию вызывают, 1+1 пишет. Значит, смотрите, я понимаю, что человек, который это сделал, знает, что такое мамская аудитория. Мамская аудитория — самая активная аудитория. И триггернуть мам — очень легко. Я сама мама. Меня можно триггернуть на раз-два. Поэтому человек это сделал только ради актива, ради лайков", — считает звезда шоу "Від пацанки до панянки".
В частности, Дариана говорит, что использовали пленку, чтобы ребенок не испачкался, ведь тогда дома не было воды.
"По поводу безопасности. Это наша ответственность. Стояло рядом двое родителей", — добавила блогерша.
