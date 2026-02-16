"Это просто ужас": известная блогерша попала в скандал из-за обращения с ребенком

Украинскую блогершу и звезду шоу "Від пацанки до панянки" Дариану Корецкую раскритиковали за то, что она примотала дочь пленкой к стулу перед прикормом.

После замечаний подписчиков блогерша удалила сториз. Впрочем, в Threads украинцы продолжают обсуждать увиденное.

Дариана Корецкая попала в скандал

Пользовательница сети выложила запись экрана со стори, на котором Корецкая кормит пюре своего маленького ребенка.

"Я хочу, чтобы это видели все. И мамочки и не только! Я в а**е Примотать лежачего ребенка пленкой, кормить, собирая то несчастное пюре, что вытекало изо рта и пихать снова... и это смотрят 385 тыс подписчиков? Удушье во время еды — дело нескольких секунд... Котики блогеру напихали в панамку и она удалила сториз. Но интернет все помнит", — отметила автор поста.

Что писали люди в комментариях:

Відео дня

"Боже это просто е**ный ужас!!! Я знаю, что в условных Нидерландах уже отреагировали бы на такое службы. Мне интересно, возьмутся ли у нас, если написать заявление".

"Убеждена, что автор не хочет плохого собственному ребенку. Но очевидно, что живет в информационном вакууме. Наши специалисты помогут и подскажут с прикормом. Сбросим бесплатный гайд. Только прекратите это издевательство, умоляю".

"Она е**улась вообще? Бедный ребенок. Ее ребенок по возрасту меньше моего, какой прикорм вообще?".

"Безопасность ребенка — не место для экспериментов или "удобства". Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза. Лежа детей не кормят".

"Вопрос, если ребенок подавится, как быстро оказать помощь".

Дариана Корецкая попала в скандал Фото: Threads

Реакция блогерши

Корецкая уже вышла на связь и прокомментировала скандал. По ее словам, ребенок не лежал, а находился в кресле в положении полусидя.

"Я все-таки дам комментарий на самом деле. Ты просыпаешься — уже полицию вызывают, 1+1 пишет. Значит, смотрите, я понимаю, что человек, который это сделал, знает, что такое мамская аудитория. Мамская аудитория — самая активная аудитория. И триггернуть мам — очень легко. Я сама мама. Меня можно триггернуть на раз-два. Поэтому человек это сделал только ради актива, ради лайков", — считает звезда шоу "Від пацанки до панянки".

В частности, Дариана говорит, что использовали пленку, чтобы ребенок не испачкался, ведь тогда дома не было воды.

"По поводу безопасности. Это наша ответственность. Стояло рядом двое родителей", — добавила блогерша.

Дариана Корецкая ответила на скандал Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украиноязычный француз Николя Амбер, который во время большой войны переехал во Львов, после посещения Киева пожаловался на русский язык в столице.

Украинская блогерша Богдана Гончарук попала в громкий скандал после появления в сети аудиозаписей, где она делится "советами" и собственным опытом вывода денег из России и Беларуси.

Кроме того, блогерша Ева Коршик, которая фотографировалась с флагом "ЛНР", прокомментировала громкий скандал.