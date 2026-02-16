"Це просто жах": відома блогерка потрапила в скандал через поводження з дитиною

Українську блогерку та зірку шоу "Від пацанки до панянки" Даріану Корецьку розкритикували за те, що вона примотала доньку плівкою до стільця перед прикормом.

Після зауважень підписників блогерка видалила сторіз. Втім, у Threads українці продовжують обговорювати побачене.

Даріана Корецька потрапила в скандал

Користувачка мережі виклала запис екрану зі сторі, на якому Корецька годує пюре свою кількамісячну дитину.

"Я хочу, щоб це бачили всі. І матусі і не тільки! Я в а**ї Примотати лежачу дитину плівкою, годувати, збираючи те нещасне пюре, що витікало з рота і пхати знов… і це дивляться 385 тис підписників? Задуха під час їжі — справа кількох секунд… Киці блогеру напхали в панамку і вона видалила сторіз. Але інтернет все памʼятає", — зазначила авторка допису.

Що писали люди в коментарях:

"Боже це просто є**ний жах!! Я знаю, що в умовних Нідерландах вже відреагували б на таке служби. Мені цікаво, чи у нас візьмуться, якщо написати заяву".

"Переконана, що авторка не хоче поганого власній дитині. Але очевидно, що живе в інформаційному вакуумі. Наші спеціалісти допоможуть і підкажуть з прикормом. Скинемо безкоштовний гайд. Тільки припиніть це знущання, благаю".

"Вона йо**улась вообще? Бідна дитина. Її дитина по віку менше за мою, який прикорм взагалі?".

"Безпека дитини — не місце для експериментів чи "зручності". Є речі, на які не можна закривати очі. Лежачи дітей не годують".

"Питання, якщо дитина подавиться, як швидко надати допомогу".

Відео дня

Даріана Корецька потрапила в скандал Фото: Threads

Реакція блогерки

Корецька вже вийшла на звʼязок та прокоментувала скандал. За її словами, дитина не лежала, а перебувала в кріслі в положенні напівсидячи.

"Я все-таки дам коментар насправді. Ти прокидаєшся — вже поліцію викликають, 1+1 пише. Значить, дивіться, я розумію, що людина, яка це зробила, знає, що таке мамська аудиторія. Мамська аудиторія — найактивніша аудиторія. І тригернути мам — дуже легко. Я сама мама. Мене можна тригернути на раз-два. Тому людина це зробила тільки заради активу, заради лайків", — вважає зірка шоу "Від пацанки до панянки".

Зокрема, Даріана каже, що використали плівку, щоб дитина не забруднилася, адже тоді вдома не було води.

"З приводу безпеки. Це наша відповідальність. Стояло поруч двоє батьків", — додала блогерка.

Даріана Корецька відповіла на скандал Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українськомовний француз Ніколя Амбер, який під час великої війни переїхав до Львова, після відвідин Києва поскаржився на російську мову у столиці.

Українська блогерка Богдана Гончарук втрапила у гучний скандал після появи у мережі аудіозаписів, де вона ділиться "порадами" та власним досвідом виведення грошей з Росії та Білорусі.

Крім того, українська блогерка Єва Коршик, яка фотографувалася з прапором "ЛНР", прокоментувала гучний скандал.