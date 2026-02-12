"Є дві людини, яким довіряю": блогерку Гончарук перевіряють після заяв про виведення коштів з РФ і Білорусі

Українська блогерка Богдана Гончарук втрапила у гучний скандал після появи у мережі аудіозаписів, де вона ділиться "порадами" та власним досвідом виведення грошей з Росії та Білорусі.

На цих аудіо Гончарук розповідає також про те, як отримані кошти виводить на інші кредитні картки українських банків. Скандальні записи оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Threads Максим Скибинський.

"Оплата проходить з РФ та Білорусі. У мене там є дві людини, яким я довіряю. У них є картки, на які я перераховую кошти їм, а потім витрачаю у РФ. А з білоруської картки мені виводять гроші на молдовську. З російської карточки я теж знаю, як вивести на українську", — розповідає нібито блогерка.

Вона також хизується тим, що в українських банків, де вона має рахунки, не виникає нібито жодних запитань щодо цих переказів, оскільки вона має відкритий активний ФОП і сплачує податки, які передбачає друга група оподаткування.

"Тому я там у них в "зеленому списку" і вони не дивляться на картки фізичної особи", — стверджує нібито Гончарук.

Скриншот | допис із аудіозаписами Богндани Гончарук

Автор допису у коментарях позначив засновника "Монобанку" Олега Гороховського, який вже відреагував на скандал.

"Переслав до фінансового моніторингу. Здається на відмову в обслуговуванні вона 100% наговорила. А хто це, взагалі?", — написав Гороховський.

Скриншот | реакція засновника "Монобанку" на скандальні звинувачення проти Гончарук

"ПриватБанк" також відреагував на звинувачення проти блогерки. Там зазначили, що передають отримані дані у фінмоніторинг.

"Добрий ранок. Дякуємо за сигнал. Відправили всю необхідну інформацію в фінмоніторинг для перевірки", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | реакція "ПриватБанку" на звинувачення проти Гончарук

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також відреагував на звинувачення щодо фінансових операцій Богдани Гончарук. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив допис, в якому заявив, що бере ситуацію під власний контроль та пообіцяв розібратися.

"Якщо Богдана дійсно заробила 2 млн дол. і не сплатила податки щонайменше з 70 млн грн — це стаття 212 КК, а якщо ще й вивела кошти в країну-окупанта — тоді це ст. 111 ККУ (державна зрада)", — наголосив посадовець.

Скриншот | реакція Гетманцева на скандал довкола Гончарук

Невдовзі після публікації допису зі звинуваченнями Скибинський повідомив, що команда блогерки намагалася з ним зв'язатися. Представники Гончарук нібито пропонували гроші в обмін на спростування оприлюднених перед цим аудіозаписів.

Він також надав скриншот, який нібито підтверджує те, що йшлося про перекази з РФ і Білорусі вже після початку повномасштабної війни.

Скриншот | допис Скибинського про Гончарук

Варто зауважити, що це не перший скандал за участі Богдани Гончарук. Раніше блогер Олексій Дурнєв на своєму каналі у YouTube публікував огляд на один із курсів, який продає дівчина і в якому обіцяє збільшення доходу через зміну мислення.

