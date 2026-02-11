Руслана пояснила, чому зі сцени Нацвідбору сказала скандальний заклик: "Я була абсолютно впевнена"

Член журі Національного відбору на "Євробачення-2026" Руслана прокоментувала свою заяву під час фінального концерту 7 лютого, коли зі сцени закликала глядачів голосувати за одну з фіналісток. Артистка пояснила, чому публічно агітувала за Leléka.

Руслана визнала, що її слова могли прозвучати надто різко. Про це вона сказала у коментарі Eurovision Ukraine official на YouTube.

"Ймовірно, я категорично це сказала. З точки зору інших артистів це могло прозвучати недостатньо толерантно", — зазначила вона.

Водночас співачка наголосила, що діяла емоційно, адже була переконана у своєму виборі: "Коли у тебе є абсолютна впевненість і ти точно знаєш, що так має статися, ти будеш діяти рішуче. Чесно, це просто вирвалося з мене".

Також артистка прокоментувала, чи порушила правила прямого ефіру своїм закликом. За її словами, в ефірі заборонені заклики до насильства, дискримінації або нетолерантності, однак її висловлювання не підпадає під ці обмеження.

"Сказати, що я чітко юридично це порушила, ми не можемо", — підкреслила Руслана.

Вона додала, що інколи категоричні фрази є виправданими, адже допомагають "донести до людей свою рішучість".

