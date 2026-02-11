Laud зробив заяву після резонансних слів Leléka про передачу кубка переможця Нацвідбору
Срібний призер Нацвідбору на "Євробачення-2026" Laud відреагував на заяву переможниці конкурсу Leléka про можливу передачу йому кубка. Після резонансу в мережі артист звернувся до українців у соцмережах.
Laud вийшов на зв’язок у соцмережі Threads, звернувшись до суперниці та публіки.
"Нацвідбір завершився, і Україна має свого представника. Щиро бажаю Leléka гідно пройти цей шлях і впоратися з усіма викликами — їй зараз точно потрібна наша підтримка. Підтримка артиста — це про єдність і повагу один до одного, це важливо", — написав артист.
Leléka хотіла віддати кубок Laud
Напередодні Leléka зізналася, що замислювалася над тим, аби передати кубок Laud, за якого щиро вболівала і була впевнена в його перемозі.
"Перша думка, з якою я прокинулася — Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала… Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала: "Чому я, чому не він?". І можливо, можна якось передавати кубки", — сказала переможниця.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український співак Khayat після чергової поразки на Нацвідборі на Євробачення заявив, що цей шлях уже точно завершено.
- Мозгова "наїхала" на Руслану, яка під час Нацвідбору розкритикувала "фірму" Laud.
Крім того, Leléka відповіла на закиди українців, що вона вже 11 років живе у Німеччині. Співачка наголосила, що для неї принципово важливо залишатися в українському культурному контексті та працювати для України.