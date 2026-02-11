Leléka відповіла на закиди українців, що вона вже 11 років живе у Німеччині

Переможниця українського Національного відбору на "Євробачення-2026" Вікторія Корнікова (Leléka) відповіла на закиди українців щодо того, що вже 11 років живе у Німеччині. Співачка наголосила, що для неї принципово важливо залишатися в українському культурному контексті та працювати для України.

Вікторія розповіла про це під час зустрічі з прихильниками в одній з книгарень Києва. Також артистка зізналася, що не вірила у власну перемогу, адже вважала, що більше шансів має популярніша суперниця — Jerry Heil, передає Фокус.

За словами Leléka, під час оголошення результатів вона розгубилася, коли почула, що Яна Шемаєва отримала менше балів.

"І коли я почула, скільки балів отримала вона… В той момент у мене просто вимкнулося сприйняття. І я вже не сприймала інформацію… У перший день після цього було відчуття внутрішнього неприйняття всього цього", — сказала вона.

Співачка зазначила, що лише зараз почала "повертатися до реальності" та усвідомлювати, що саме вона представлятиме Україну в Австрії. Водночас Leléka наголосила: разом із радістю від перемоги прийшло й відчуття великої відповідальності.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки вона "в контексті" подій в Україні, зважаючи на багаторічне життя за кордоном, артистка зізналася, що не розуміє, як це можна виміряти.

"Не знаю. Мені просто важливо, щоб Україна збереглася. Я не уявляю свого життя без України. Бо якщо вона зникне, то, як пишуть деякі військові, і я з ними абсолютно згодна, буде: "і розлетілися ми по світу, по еміграціях, і будемо співати дружніх українських пісень". Без статусу державності для України — ким я буду? Мені просто для моєї душі важливо робити це українською і підсилювати культурний імідж самої України. А якщо її не буде, я буду творити якоюсь незрозумілою мовою неіснуючої країни. І це все втрачає сенс", — заявила співачка.

Також Leléka припустила, що перебування "в контексті" може визначатися її волонтерською діяльністю, поведінкою на концертах і тим, як вона позиціонує себе в публічному просторі.

"Мені здається, що я не можу цього оцінювати, бо я всередині себе знаходжуся, а не ззовні. І не маю розуміння, наскільки хто в Україні "в контексті"… Не знаю", — підсумувала вона.

