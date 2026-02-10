Мама Jerry Heil вважає, що її дочку підставили на Нацвідборі Євробачення (фото)

Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) завершила участь у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 на третьому місці. Після оголошення результатів артистку публічно підтримала її мама Людмила Шемаєва.

У соцмережах Людмила Шемаєва поділилася сториз із репостом допису доньки, в якому Jerry Heil звернулася до шанувальників і показала нагороду від офіційного фан-клубу Євробачення OGAE. За підсумками голосування співачка перемогла в номінації "Вибір Єврофанів".

"Я отримала свій головний кубок вечора – він про любов тих, для кого Євробачення – це не просто конкурс, а цілий музичний всесвіт. І раз цей кубок – вибір Єврофанів з України та 17 країн – виходить, щось таки я роблю правильно. Я вас обожнюю так само сильно. Кожне слово вашої підтримки весь цей час дає мені сили. Дякую, що ви, такі чудові, є у мене та у моєї творчості", – написала артистка в Instagram.

На публікацію доньки відреагувала і її мама, назвавши цю відзнаку важливішою за будь-який конкурс.

"Донечко наша, ти найкраща. Ця нагорода вища за будь-яке Євробачення, бо за тебе вболівають тисячі живих людей, і ми дуже вдячні їм за це", – зазначила Людмила Шемаєва.

Окрім слів підтримки, мати фіналістки також висловила сумнів щодо прозорості Національного відбору.

"В голосуванні на Нацвідборі, в тому, як транслювався сам номер, як подавався звук, я щось геть зневірилася. Таке відчуття, що це дійсно була підстава, як і пише про це багато людей. Для чого це було зроблено – знає лише той, хто це задумав. Але все, що не робиться, – на краще. На все воля Божа", – написала вона.

