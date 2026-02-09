Jerry Heil після програшу на Нацвідборі заявила, що її "масово цькують"

Українська співачка після фіналу Національного відбору на Євробачення заявила, що зіткнулася з масовим цькуванням у мережі. Про це артистка написала у своєму дописі в соцмережах, поділившись особистими переживаннями після участі в конкурсі.

За словами співачки, підготовка до Нацвідбору була для неї емоційно болісною, а хвиля критики після виступу стала особливо важким досвідом, написала вона в Telegram.

Вона зазначила, що відчула "цунамі засудження" як пісні, так і себе, а також звернула увагу на лицемірство людей, які публічно підтримували її, але водночас долучалися до масового хейту.

Jerry Heil наголосила, що не шукала справедливості, адже розуміє: часто агресивна реакція є способом захисту власних смаків. Водночас артистка зізналася, що пережите суттєво змінило її світогляд і ставлення до думки незнайомих людей.

"Стало геть однаково на думку незнайомих мені людей. Це прекрасне відчуття свободи я відчуваю вперше", — написала співачка, додавши, що біль став для неї формою катарсису.

Відео дня

Вона також підкреслила, що попри емоційні потрясіння не "зламалася", хоча відчула, що частина її старого світобачення залишилася позаду. Артистка назвала цей досвід важливим етапом особистої трансформації та символічно пов’язала його зі своєю конкурсною піснею CATHARTICUS.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У суботу, 7 лютого, відбувся фінал національного відбору на міжнародний конкурс Євробачення-2026. Фанати навперебій заявляють, що цьогорічні фіналісти — одні з найсильніших за останні роки.

Відомий український продюсер і телеведучий прокоментував виступ та перемогу Leléka на Нацвідборі. Він також підтримав Руслану, яку звинуватили у порушенні правил конкурсу.

Фокус вів текстову трансляцію національного відбору, ведучими якого цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.