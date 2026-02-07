Євробачення-2026: як проходить Нацвідбір від України (текстова трансляція)

Уже сьогодні, 7 лютого, Україна обере свого представника чи представницю на Євробачення-2026, яке пройде в травні у Відні. Минулого року гурт Ziferblat посів на міжнародному пісенному конкурсі в Базелі 9-те місце.

Фокус веде текстову трансляцію Національного відбору, ведучими якого цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.

Голосувати можна після виступу останнього учасника за номером 7576: з одного номеру лише одне СМС. Звісно, залишається опція проголосувати за фаворита в "Дії".

"Поставте свічку, щоб "Дія" не лягла", — пожартувала Леся.

Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення

19:07. На сцені незмінний ведучий Тимур Мірошниченко та вперше — Леся Нікітюк.

Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк Фото: Суспільне

19:04. На сцену по черзі виходять усі фіналісти Нацвідбору-2026: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Lelѐka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil, "ЩукаРиба".

19:00. Офіційно розпочато Національний відбір на Євробачення-2026. На сцені — переможець 2025 року — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, яку "возили" минулого року у швейцарський Базель.

Відео дня

Ziferblat Фото: Суспільне

18:00. Почалося передшоу (традиційно з Анною Тульєвою).

"70 років Євробаченню. 10 років пройшло з моєї перемоги. Це просто вау!" — сказала Джамала, яка у 2016 році принесла Україні перемогу, а тепер є продюсеркою Нацвідбору.

"Не ображайтесь. Я обирала професіоналів, які вже на сцені. Є пісня — немає голосу, є голос — немає пісні", — поскаржилася Джамала.

За словами співачки, бути в кріслі журі і виконувати роль продюсерки — геть різні речі.

"Відповідально. Стресово. Ми знаємо, після цих Нацвідборів хтось та й кидав каміння", — каже переможниця Євробачення.

Запущено збір на потреби Superhumans — всеукраїнського центру, що спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни. Задонатити можна, перейшовши за QR-кодом на екрані.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Jerry Heil та реперка alyona alyona витратили на Євробачення-2024 майже 300 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень). Але їм значно допомогли бренди.

Monokate іронічно пожартувала у соцмережах, згадавши Jerry Heil.

Крім того, українську співачку Valeriya Force (Валерія Симулик) запідозрили у співпраці з росіянином уже під час великої війни.