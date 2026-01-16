Учасниця Нацвідбору співпрацювала з росіянином під час війни, — блогер (скріншоти)
Українську співачку Valeriya Force (Валерія Симулик) запідозрили у співпраці з росіянином уже під час великої війни. Вона зовсім нещодавно стала однією з 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026.
Про це написав блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі 15 січня, якраз коли учасникам пісенного конкурсу роздали номери виступів.
Valeriya Force співпрацювала з росіянином?
Мова про звукорежисера та саундпродюсера D.Woo, який живе в Росії та співпрацює з російськими артистами, серед яких Льоша Свік, Елвін Грей, Саша Санта та інші. Деякі з них відкрито підтримують війну РФ проти України.
Співпраця начебто була у 2024 році, коли Valeriya Force випустила альбом My Dark Side, а D.Woo публікував в Instagram пост про це. Зокрема, в одній із сторіз росіянина була збережена пісня українки.
"Фіксуємо вашу співпрацю і дружбу з російським саунд-продюсером. І це все вже під час кривавої війни росії проти України", — зазначив Беспалов.
Ба більше, на сторінці D.Woo в одному з дописів пише, що він співпрацює з артисткою Vesta: саме такий псевдонім раніше був у Валерії.
Наразі учасниця Нацвідбору не реагувала на скандал.
"В пабліках несеться, в Тредс завірусилась тема учасниці НадВідбору 2026 Валерії Форс щодо співпраці з росіянином рік тому, Валерія переглядає мою сторіс, але ігнорує офіційний запит", — написав Беспалов 16 січня.
Фокус також звернувся за коментарем.
