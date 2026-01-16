Участница Нацотбора сотрудничала с россиянином во время войны, — блогер (скриншоты)

Украинскую певицу Valeriya Force (Валерия Симулик) заподозрили в сотрудничестве с россиянином уже во время большой войны. Она совсем недавно стала одной из 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2026.

Об этом написал блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале 15 января, как раз когда участникам песенного конкурса раздали номера выступлений.

Valeriya Force сотрудничала с россиянином?

Речь о звукорежиссере и саундпродюсере D.Woo, который живет в России и сотрудничает с российскими артистами, среди которых Леша Свик, Элвин Грей, Саша Санта и другие. Некоторые из них открыто поддерживают войну РФ против Украины.

Сотрудничество якобы было в 2024 году, когда Valeriya Force выпустила альбом My Dark Side, а D.Woo публиковал в Instagram пост об этом. В частности, в одной из сториз россиянина была сохранена песня украинки.

"Фиксируем ваше сотрудничество и дружбу с российским саунд-продюсером. И это все уже во время кровавой войны россии против Украины", — отметил Беспалов.

Відео дня

Участница Нацотбора Valeriya Force попала в скандал Фото: Telegram

Участница Нацотбора Valeriya Force попала в скандал Фото: Telegram

Более того, на странице D.Woo в одном из постов пишет, что он сотрудничает с артисткой Vesta: именно такой псевдоним ранее был у Валерии.

Пока участница Нацотбора не реагировала на скандал.

"В пабликах несется, в Тредс завирусилась тема участницы НадВидбора 2026 Валерии Форс о сотрудничестве с россиянином год назад, Валерия просматривает мою сторис, но игнорирует официальный запрос", — написал Беспалов 16 января.

Фокус также обратился за комментарием.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Надя Дорофеева перепела хит "Имя 505", а одним из продюсеров был указан Потап.

Участница Нацотбора Катя Павленко иронично отреагировала на заявление Jerry Heil об участии в Нацотборе на Евровидение.

Кроме того, Valeriya Force ранее осудили за то, что она якобы "вспомнила об Украине", хотя позиционирует себя как американская певица с украинскими корнями.