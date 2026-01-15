Дорофееву поймали на сотрудничестве со скандальным Потапом (видео)

Певица Надя Дорофеева перевыпустила хит группы "Время и Стекло" и представила украиноязычную версию трека "Имя 505". Ремикс на песню сделал молодой украинский музыкант Elysees.

А Дорофеева откликнулась на идею артиста. 15 января композицию представили на стриминговых платформах, а одним из продюсеров указан Потап.

Дорофеева перепела "Имя 505"

"Скидывает мне как-то молодой украинский электронный музыкант @elyseesmusic ремикс на трек 505. А я такая — мне нравится! Ну и вот "505" (Remix) уже на всех музыкальных платформах!" — комментирует артистка.

"Vremya i Steklo — это культовый этап для нашей украинской поп-культуры. И это была одна из самых взрывных песен как раз в моем подростковом возрасте. Поэтому я был рад работать вместе с Надей и тому, что мы сделали такую крутую версию песни 505", — прокомментировал Elysees.

Отметим, что "Имя 505" — самая узнаваемая песня группы "Время и Стекло", в которую входили Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. Клип на нее на YouTube собрал более 276 млн просмотров.

Интересно, что в продюсерах обновленного хита значится Потап (Алексей Потапенко), который во время войны живет за границей и неоднократно попадал в скандалы за последние годы. Сам рэпер о "Имя 505" пока не упоминал в своих соцсетях.

В продюсерах обновленного хита есть Потап Фото: YouTube

Тем временем блогер-сплетник Богдан Беспалов пишет, что певице заплатили за такую коллаборацию: "Еще одна коммерческая история для Дорофеевой. Котята говорят, что Наде заплатил ноунейм рэпер чтобы записать ремикс на легендарный хит и пропиарить его. Назревает вопрос — сколько стоит осквернение супер крутой песни? Думаю как артистка, так и команда прекрасно понимают, что новоиспеченный ремейк — полная лажа. Телеграм канал "Что ты знаешь о Бобуле" тоже подозревает артистку в коммерции".

