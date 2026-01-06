Номер за 12 тысяч: Надя Дорофеева показалась в Карпатах с мужем и его детьми (фото)

35-летняя певица Надя Дорофеева начала новый год с уютного отдыха в Карпатах. Вместе с мужем — ресторатором Мишей Кацуриным — артистка отправилась в семейное путешествие, к которому также присоединились его дети.

В своем Instagram Дорофеева опубликовала серию атмосферных фото, на которых показала прогулки по горам, активные развлечения и теплые моменты с 9-летней Сашей и 4-летним Иваном. Отдельное внимание поклонников привлекли кадры, где певица позирует в купальнике, демонстрируя отличную форму.

Надя Дорофеева в Карпатах Фото: Instagram Надя Дорофеева в Карпатах Фото: Instagram

Отметим, что отдыхала семья в отеле в Сходнице, номер-люкс в котором стоит примерно 11 500 грн в сутки за двух человек.

Надя Дорофеева с семьей Фото: Instagram Надя Дорофеева с семьей Фото: Instagram

Похоже, рождественские каникулы в Карпатах стали для семьи настоящей перезагрузкой и источником ярких эмоций.

