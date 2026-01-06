Номер за 12 тисяч: Надя Дорофєєва показалась в Карпатах з чоловіком і його дітьми (фото)

35-річна співачка Надя Дорофєєва розпочала новий рік із затишного відпочинку в Карпатах. Разом із чоловіком — ресторатором Мішею Кацуріном — артистка вирушила у сімейну подорож, до якої також приєдналися його діти.

У своєму Instagram Дорофєєва опублікувала серію атмосферних фото, на яких показала прогулянки горами, активні розваги та теплі моменти з 9-річною Сашею і 4-річним Іваном. Окрему увагу шанувальників привернули кадри, де співачка позує у купальнику, демонструючи відмінну форму.

Надя Дорофєєва в Карпатах Фото: Instagram Надя Дорофєєва в Карпатах Фото: Instagram

Зазначимо, що відпочивала родина в готелі в Східниці, номер-люкс в якому коштує приблизно 11 500 грн за добу за двох осіб.

Надя Дорофєєва з сімʼєю Фото: Instagram Надя Дорофєєва з сімʼєю Фото: Instagram

Схоже, різдвяні канікули у Карпатах стали для родини справжнім перезавантаженням та джерелом яскравих емоцій.

