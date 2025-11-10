Через "Океан Ельзи": Надя Дорофєєва зізналася, що боялася писати пісні українською

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що на початку повномасштабної війни відчувала страх створювати музику українською мовою. За її словами, саме творчість гурту "Океан Ельзи" стала для неї одночасно і натхненням, і причиною невпевненості.

У випуску "Артилерії", присвяченому "Океану Ельзи", артистка поділилася, що пісні Святослава Вакарчука сильно вплинули на її ставлення до української музики. Вона зазначила, що особливо її вразила композиція "Відповідь" 2024 року — настільки, що вона навіть написала Вакарчуку, аби поділитися емоціями після прослуховування.

"У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що повністю переходжу на українську, і в своїй творчості також. У мене був дикий страх через пісні "Океану Ельзи". Я дуже боялася писати українською, тому що наш український слухач сильно звертає увагу на текст. Особисто для мене ці пісні поставили таку планку", — сказала Дорофєєва в інтерв’ю.

Відео дня

Вона додала, що спершу сумнівалася у власних силах і не була впевнена, що зможе створювати тексти українською, але з часом цей страх зник. Тепер співачка зізнається, що іноді перечитує пісні "Океану Ельзи", щоб надихнутися на нові творчі ідеї.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

5 листопада в ТРЦ "Блокбастер" відбулася гранд-прем'єра біографічної документальної стрічки про створення, становлення та процес перетворення групи "Океан Ельзи" під назвою "Океан Ельзи: Спостереження шторму".

Святослав Вакарчук уперше відкрито розповів про кохану.

Крім того, росіяни зруйнували студію з нового кліпу Дорофєєвої.