Из-за "Океана Эльзы": Надя Дорофеева призналась, что боялась писать песни на украинском языке

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что в начале полномасштабной войны испытывала страх создавать музыку на украинском языке. По ее словам, именно творчество группы "Океан Эльзы" стало для нее одновременно и вдохновением, и причиной неуверенности.

В выпуске "Артиллерии", посвященном "Океану Эльзы", артистка поделилась, что песни Святослава Вакарчука сильно повлияли на ее отношение к украинской музыке. Она отметила, что особенно ее поразила композиция "Відповідь" 2024 года — настолько, что она даже написала Вакарчуку, чтобы поделиться эмоциями после прослушивания.

"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я поняла, что полностью перехожу на украинский, и в своем творчестве также. У меня был дикий страх из-за песен "Океана Эльзы". Я очень боялась писать на украинском, потому что наш украинский слушатель сильно обращает внимание на текст. Лично для меня эти песни поставили такую планку", — сказала Дорофеева в интервью.

Она добавила, что сначала сомневалась в собственных силах и не была уверена, что сможет создавать тексты на украинском, но со временем этот страх исчез. Теперь певица признается, что иногда перечитывает песни "Океана Эльзы", чтобы вдохновиться на новые творческие идеи.

