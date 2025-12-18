Осадча, Дорофєєва, Астаф'єва: як українські зірки прикрасили свої домівки на свята

Уже за тиждень українці святкуватимуть Різдво, а разом із ним — низку зимових свят, незмінним символом яких є ялинка. Цього року українські знаменитості обирають не пафос і розкіш, а щирий сімейний затишок, традиції та особисті сенси.

У центрі святкового настрою — родинність і тепло дому. Протягом грудня селебріті активно діляться у соцмережах кадрами, як разом із дітьми та близькими створюють новорічну атмосферу, перетворюючи прикрашання ялинки на особливий сімейний ритуал. Фокус розповідає, як прикрасили дім українські зірки.

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова опублікувала домашні відео з дітьми біля вже вбраної ялинки. Вона зізналася, що найбільше щастя для неї — саме ці миті поруч із рідними, та нагадала, що Різдво вже зовсім близько.

Тарабарова з дітьми на фоні ялинки Фото: Instagram

Мірошниченки

Подружжя Тімура та Інни Мірошниченків показали родинну ялинку, прикрашену класичними іграшками, гірляндами й великою кількістю дитячого декору. Святкове дерево виглядає наповненим деталями, що створюють відчуття справжнього домашнього тепла.

Родина Мірошниченка прикрасила ялинку Фото: Instagram

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча також поділилася святковим настроєм — у її домі ялинка оформлена в лісовому стилі з грибами, фігурками тварин і природною кольоровою гамою.

Катя Осадча з сином на фоні ялинки Фото: Instagram

Даша Астаф’єва

Більш особистою стала публікація Даші Астаф’євої. Співачка показала свою ялинку та відверто розповіла про непрості дитячі спогади, пов’язані зі святами. За її словами, довгі роки Різдво асоціювалося зі стресом, відсутністю прикрас і постійною роботою, і лише зараз вона по-справжньому відчула цінність родинних традицій.

Ялинка Астаф'євої Фото: Instagram

Надя Дорофеєва

Надя Дорофеєва, своєю чергою, показала, як разом із чоловіком Мішею Кацуріним та його дітьми прикрашала живу ялинку вдома. Подружжя обрало мінімалістичний декор — прозорі кулі в єдиному стилі та гірлянду з теплими жовтими вогниками, а до процесу активно долучилися діти ресторатора.

Надя Дорофєєва з сімʼєю прикрасила ялинку Фото: Instagram

