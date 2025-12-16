Мережею розлетілися фото ялинки, що впала у Львові: у мерії відповіли

Увечері 16 грудня львівські пабліки повідомили про те, що в обласному центрі завалилася головна ялинка біля академічного театру опери та балету

На підтвердження цього з'явилося нібито фото дерева, що впало, прикрашеного сяючими гірляндами.

Уже незабаром у чатах користувачі почали писати, що з ялинкою все гаразд, і ніде нічого не падало. Водночас багато хто ставив запитання через знімок.

Фото ялинки, що впала, з'явилося у львівських пабліках

Фото викликало такий резонанс, що на нього відреагували в міській раді

"Повідомлення про "падіння ялинки", які зараз поширюють окремі канали, не відповідають дійсності. Просимо не поширювати неперевірену інформацію та довіряти офіційним джерелам", — заявили в мерії.

Адміністратори пабліків вибачилися за помилку, і більшість із них видалили фейкове фото, зазначивши, що воно було згенероване за допомогою штучного інтелекту.

Ялинка на місці

Головну ялинку у Львові встановили 5 грудня, напередодні дня святого Миколая. Її прикрасили ілюмінацією, яку місто придбало ще 2018 року. Гірлянди, загальна довжина яких 850 метрів, частково оновили та відремонтували. На верхівку ялинки встановлено символічного "протитанкового їжака", звареного фахівцями "Львівелектротрансу" у 2022 році.

Головна ялинка Львова стоїть і сяє

Чому історія з ялинкою налякала людей

Падіння ялинки сприймається українським суспільством, що майже чотири роки живе в умовах повномасштабної війни, як поганий знак. Це пов'язано з тим, що 19 грудня 2021 року в Маріуполі впала головна ялинка міста, не витримавши поривів вітру. Через два місяці почалося повномасштабне вторгнення, і внаслідок боїв за місто в ньому загинули тисячі жителів, а сам Маріуполь опинився в окупації.

14 грудня 2025 року впала одна з головних ялинок Москви, на Тверському бульварі, і тепер у соцмережах обговорюють, що це — нехороша прикмета.

